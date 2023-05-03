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03/05/2023

新加坡將SSD變成BSD，高招

#樓市 #買樓 #新加坡 #SSD #BSD #印花稅
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　在五一勞動節假期，見到一個老友，佢話今次大件事，他在新加坡的住宅單位有買家傾到七七八八，但新加坡政府突然大幅加外來買家印花稅一倍至樓價60%，買家立刻縮沙，代理話如果佢減價兩成，買家仍然會考慮，老友話兩成實在太多，他不明白點解可以計到減價兩成，實在太離譜。

 

　　我話很簡單，假定一個1000萬坡元的住宅單位，本來要俾300萬印花稅，總數1300萬，如果減價兩成，800萬樓價付480萬印花稅，總樓價1280萬，買家要求減價20%只是過分了些少，不是太離譜。

 

（istock）

 

　　雖然大多數人會認為太多人去新加坡搶貴樓價，新加坡政府唯有加印花稅來阻止外來人去新加坡買樓，但我不明白，加稅只是治標之策，新加坡政府應該大幅增加私人土地，興建房屋來滿足來買樓的人，而增加人口是新加坡一向做法，甚至可以說是國策，所以，加印花稅來阻止外來人口移入的想法可能有所誤會，真正的目的是阻止已經移居新加坡的人賣樓離開。

 

　　要阻止新加坡業主賣樓離開最有效的辦法就是永久SSD，即是任何時候私人業主要賣樓都要俾印花稅，但如果向業主徵收SSD，一定會令新加坡私人業主恐慌，於是新加坡政府想到一個好辦法，就是將SSD變成BSD，由即將到新加坡買樓的人代離開的人付印花稅，所以才會出現一加就加30%印花稅這個現象。不過這樣做對私人物業市場影響很大，可能會令私人樓價在短時間內急速下跌，買家並沒有俾少咗錢，只是業主收少很多錢。

 

 

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