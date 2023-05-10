有老友同我講，買物業最緊要唔好買銀主盤，唔好講物業質素，銀主盤是因為業主供唔掂而被銀行沒收，算是不吉利，點解要買那些不吉利的物業。

我話自己膽正命平，唔介意是否銀主盤，而事實上我們手上最優質的物業，包括用作總部的寫字樓，超過一半都是銀主盤。如果我唔買銀主盤，手上物業的質素就會差很遠，而且銀主盤到價必賣，唔似得一些業主反價反口，甚至最後封盤唔賣。

（istock）

一般人認為，銀主貨冇好嘢，其實是錯到不得了。講到明是銀主出貨，到價一定會賣，而到價的意思並不是市價，而是欠銀主幾多錢，而現在的銀主盤欠債大多數與市價有一段距離，如果買到銀主貨，隨時會係又平又靚，試問點解因為不吉利而唔買銀主盤。

如果不是專業投資者的業主賣樓，隨時會船頭驚鬼，船尾驚賊，冇人出價就會追到個物業代理發癲，有人還價甚至多兩個人還價，就會吊起嚟賣，反價又反價，搞到買家就算買到都唔開心，銀主賣樓，就唔會有呢支歌仔唱。

雖然我講銀主盤才有靚貨，但現在想買銀主貨也不容易，市面上只有三、四百個銀主盤，不但數量不多，而且質素大多數不佳，因為在未變成銀主盤之前，業主早已將物業售出，但當銀主盤有靚貨，代表市況很壞，到時真係考驗那些打算買樓的人夠唔夠膽。如果自命不是膽正命平，千祈唔好買銀主盤，因為會被朋友嚇死，賺到的錢都唔夠俾醫藥費。