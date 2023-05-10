  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

10/05/2023

銀主盤才有靚貨

#樓市 #買樓 #銀主盤
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友同我講，買物業最緊要唔好買銀主盤，唔好講物業質素，銀主盤是因為業主供唔掂而被銀行沒收，算是不吉利，點解要買那些不吉利的物業。

 

　　我話自己膽正命平，唔介意是否銀主盤，而事實上我們手上最優質的物業，包括用作總部的寫字樓，超過一半都是銀主盤。如果我唔買銀主盤，手上物業的質素就會差很遠，而且銀主盤到價必賣，唔似得一些業主反價反口，甚至最後封盤唔賣。

 

（istock）

 

　　一般人認為，銀主貨冇好嘢，其實是錯到不得了。講到明是銀主出貨，到價一定會賣，而到價的意思並不是市價，而是欠銀主幾多錢，而現在的銀主盤欠債大多數與市價有一段距離，如果買到銀主貨，隨時會係又平又靚，試問點解因為不吉利而唔買銀主盤。

 

　　如果不是專業投資者的業主賣樓，隨時會船頭驚鬼，船尾驚賊，冇人出價就會追到個物業代理發癲，有人還價甚至多兩個人還價，就會吊起嚟賣，反價又反價，搞到買家就算買到都唔開心，銀主賣樓，就唔會有呢支歌仔唱。

 

　　雖然我講銀主盤才有靚貨，但現在想買銀主貨也不容易，市面上只有三、四百個銀主盤，不但數量不多，而且質素大多數不佳，因為在未變成銀主盤之前，業主早已將物業售出，但當銀主盤有靚貨，代表市況很壞，到時真係考驗那些打算買樓的人夠唔夠膽。如果自命不是膽正命平，千祈唔好買銀主盤，因為會被朋友嚇死，賺到的錢都唔夠俾醫藥費。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #銀主盤

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk