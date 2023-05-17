本幣化必須具備的條件

現在令美國政府最頭痛的並不是債務上限，全世界都知道這是一齣戲，在限定日期之前，一定可以解決，各位觀眾要加多兩錢肉緊，等拜登與麥卡錫落力演出。

雖然債務上限問題最終都可以解決，但我認為始終對美國不利，因為大家公認美元是霸主，點可以出現債務上限問題，對美元的影響可想而知，甚至令到美元徒具霸權之名，而無霸權之實，就好似春秋時代周朝，大家只識得春秋五霸，戰國七雄，唔知周朝的君主是乜水，甚至唔知道當時是周朝。

美國現在最擔心就是有一些國家本幣化，最不幸的就是那些國家是資源豐富的國家，換句話說，在一輪本幣化之後，仍然以美元馬首是瞻的國家大多數資源並不豐富，借用美元來令本國貨幣流通，美國已經自顧不暇，仲要照顧一班資源不豐富的國家，實在有點頭痛。

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有很多人以為本幣化是因為人民幣國際化引起，其實是誤會，本幣化是在毫無預警之下突如其來，在俄烏衝突開始時，美國用金融核彈，將俄羅斯踢出SWIFT，唔准俄羅斯用美元，將俄羅斯孤立，歐美國家估計，俄羅斯不出七日就會崩潰，而事實上俄羅斯早有準備，知道自己有豐富資源，包括石油、天然氣、農產品等，實行本幣化，各國要買俄羅斯資源，用美元都唔可以，一定要用盧布或者黃金，宣布之後，盧布不跌反升，亦揭開本幣化序幕。

人民幣國際化亦是本幣化一種，各國收到人民幣之後，可以用來買中國資源、產品，甚至軍備、基建等。前提是那些國家點解會收到人民幣，就是中國買他們的資源，例如沙地石油，巴西、阿根廷凍肉。如果中國沒有對稱的資源，那些國家收到人民幣都冇用，本幣化只是空談。

有一些國家很大，但並沒有足夠資源，例如日本、印度等，所以日本從來沒有推出本幣化，而印度則東施效顰，用盧比買俄羅斯天然資源與軍備，但俄羅斯發覺，收到盧比都冇用，因為印度能夠出售的資源或者農產品是很少，所以停止收印度盧比，由此可見，豐富的資源就是本幣化必須具備的條件。

