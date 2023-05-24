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24/05/2023

心情落寞的銀行家

#樓市 #買樓 #銀行 #追款
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日見到一個平日非常開朗，天跌落嚟當被冚的銀行家，現在變得非常落寞，一個人在酒吧小酌，我本來都唔想打招呼，但壓不住自己八卦心情，問下銀行家是否客戶令到他非常煩惱。

 


（istock）

 

　　銀行家話，現在做緊一件必輸工作，就是銀行要求他的客戶還債，理由是那些客戶買了銀行所推薦的債券，有一部分債券現在已經沒有價值，但銀行不會有損失，因為客戶有物業抵押，但就會扯高按揭成數，可能不符合金管局規定。而事實上有不少客戶有正常生意，在復常之後，兩三年就可以追回債券的損失，但現在追客戶還錢，真的是追到又死，追唔到又死。

 

　　倘若客戶還錢，就算客戶沒有因此而離開，最低限度都失去巨額貸款，銀行家無端端唔見了很多生意，明年甚至今年年尾，銀行又會要求職員爭取生意，舊客就很難會畀生意給銀行，新客又要爭崩頭，真係趕鬼出趕鬼入，有自唔在，攞苦嚟辛。

 

　　如果因為追數事件搞到客戶要賤賣物業，理論上銀行是沒有損失，但就會失去一個可靠客戶，古人話治大國如烹小鮮，其實銀行做生意都是一樣，一切運行順利，點解要搞客戶？銀行家的心情落寞是可以理解的。
　

 

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