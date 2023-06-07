放寬按揭可以令香港再出發

好多人唔知道，香港現在陷入一條死胡同，當疫情退卻，各地恢復通關，各國準備再出發，但香港卻反其道而行，金管局要求銀行收緊信貸，不但不能夠多借，反而要收回在疫情間多借款項，不少做生意的人都失了預算，唯有暫停再出發，老實說，想再出發也不可能，冇錢又怎可以再出發。

有不少人要求政府放寬辣招，最低限度有能力的香港人可以多買一個單位收租，但財爺話不會放寬辣招，但就會放寬初次置業者的按揭成數，有人話財爺咁樣做即是感冒食瀉藥，不但不可以藥到回春，甚至衰多二錢重，一個冇足夠能力買樓的人，九成按揭已經是極限，唔通去到九成半按揭，甚至零首期，老實說，對那些人影響不大，但很容易令到他們變成一個很難翻身的負資產者。



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我相信大家都誤會了財爺的意思，放寬首置按揭並不是針對八、九成按揭的人，而是購買二千萬元以上的住宅單位，那些首次置業者現在最少要俾一半首期，並不是有太多人可以隨隨便便攞得出來，如果放寬至七成按揭，一定會有更多人可以置業，樓市便活起來了，希望財爺是這個意思，否則，由九成放寬至九成半，對樓市根本沒有影響，唔放好過好。

香港現在面對問題就是樓宇按揭成數收得太緊，經過九次逆周期措施之後，本來物業是可以借六成，最後只能夠借四成，嚴格來說，逆周期措施亦是樓市辣招之一，影響甚至比額外印花稅更加深遠，如果財爺能夠放寬逆周期措施至六成，不但功德無量，香港亦可以再出發，至於放寬額外印花稅反而可以遲一步才考慮。

