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26/07/2023

﻿做地產，愈叻借錢愈死

#樓市 #買樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　以往有不少老友話我做地產太落後，唔識得借錢，唔識得玩財技，得閒發吓債，用別人啲錢來投資，這才是做生意之道，我咁樣做法，大極都有限，我唯有話已經盡哂能力，如果借得太多，萬一利息上升，銀行追差額，隨時一Q清袋，我寧願穩穩陣陣便算數。

 

　　那些話我唔識借錢做生意現在話我好彩，如果當日借得太多錢，今日就要賣樓還債，而且仲要將最優質物業賣走，其實冇乜好唔好彩，的確可以趁低息借錢買樓，但一定要有節制，否則當利息上升，回報就跟唔上，還息都還唔掂，除了賣樓之外，都搵唔到其他解決辦法，回想一下，覺得當日低息是一個陷阱，不過知道的時候已經太遲，要跳出這個陷阱亦很辛苦。

 

　　業主唔識得節制，金管局幫他們節制，在未放寬逆週期措施之前，第二個物業能夠借到的上限是四成，就算樓價下跌兩成，借貸比率亦只是上升到五成，就算回報只得3%，要付6%利息，都只是打成平手，業主不用付利息差額，銀行亦唔會追數，樓市想跌很難，但有一些人很叻借錢，往往可以避過金管局監控．但聰明反被聰明誤，今日樓價下跌，借貸比率上升，銀行亦被迫追差額，這就是太叻借錢的結果。

 

　　最多人用的一招就是借錢買債券以及金融產品，那些產品往往又是借錢的銀行介紹，債息收入8%，利息支出2%，唔使做就有6%收入，咁嘅投資去邊度搵，往往令到借錢的人愈借愈多，但當利息上升，債券貶值甚至唔值錢，債券持有人便有責任補回他們用多了的貸款，如果做唔到，就即時超出金管局訂下的底線，最後亦要被迫賣樓還債，而最慘的就是在迫不得已情況下，賣走的都是最優質物業，老實說，有不知幾多方法可以借多啲錢，但如果還唔到，就唔好怪其他人，是自己挖一個陷阱俾自己。

 

 

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