住房不炒是否已成過去式

有時我很羨慕國內施政，當大家認定國家房屋政策是住房不炒時，中央政治局亦因樓宇供求發生重大變化，意思是供應大增，需求減少情況下，未有提及住房不炒，這令到很多人始料不及，他們一向以為，住房不炒是硬道理，甚至認為任何人買多一個單位收租就是違反國家政策，今次中央政治局的決定，是否住房不炒已定過去式，我認為不是，住房不炒將會因應供求變化而再度出現，變成未來進行式，至於幾時會再度出現，應該會在樓宇供應不足，需求大增，樓價急速上升的時候。

如果中央政治局仍然堅持住房不炒，將會做成很大浪費，大家見到很多人冇樓住，而又有很多新樓空置，如果不再堅持住房不炒，不少已經有樓業主可以多買一兩個單位收租，不但令到地產商新樓可以賣得出去，而且冇樓的人可以較容易租到樓，由於供應大增，租金亦會受到限制，反之就會因為供應不足而令到租金上升，住房不炒反而害了要租樓的人。

香港亦面對同樣情況，當大家提及政府是否要撤銷辣招稅，尤其是港人購買第二個單位的特別印花稅時，坊間反應只是四個字，住房不炒，並且強調這是中央政策，所以香港政府亦唔敢越雷池半步，只是不斷話未到撤辣的時候，其實，政府如果唔撤銷港人買第二個單位的特別印花稅，結果是冇人買樓收租，出租的單位減少，租金飆升，受害者是沒有能力買樓的人，而事實上現在已經出現這個情況，如果香港政府官員有些少中央政治局委員魄力，就應該放寬辣招，否則就是不認同中央暫時取消住房不炒政策，甚至會有人話這是軟對抗，老實說，香港官員又唔係蠢人，估計很快就會撤銷部分辣招稅。