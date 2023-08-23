先租後買的只能算是租約

有老友知道我在出道時是有租務管制，但好似從未聽過我話有麻煩，租客在租期到期如果未能續租，會乖乖的搬走，而我又可以用更高租金出租，雖然是無良，但老友話始終不明我在有租務管制下仍然可以做到無良業主。

老實說，當時經濟起飛，樓價與租金都升得很快，如果租金被租管綁死，樓價就很難有大幅度升值，如果出售，售價一定唔會太好，就算唔賣，銀行都唔可能借得太多錢，對於公司發展是有阻礙，所以我們不會與租客簽租約，而是簽一份買賣合約，買賣價是天價，兩年之後成交，買家每個月付給我們不能取回的訂金，其實是租金，我們則容許買家入住那個單位，兩年之後，買家如果按所定的天價成交我們當然歡迎，但如果唔成交就要搬離那個單位，買家可以繼續居住，只要再簽一份買賣合約。

這個方法現在行不通，因為以前可以在成交的時候才繳付印花稅，現在不但即時繳付，而且仲有可能要繳付樓價30 ％的印花稅，就算兩年後最取消合約可以攞得返，但已經損失不少利息，冇租客會願意這樣做。

最近樓市非常淡靜，但豪宅天價成交仍然有出現，但那些天價成交有一個特點，就是成交價非常之長，可能是在幾年之後，買家每月只需付一定金額的不可退回的訂金，便可以入住那個單位，到成交的時候如果買家唔願意，可以取消成交，但不能取回已交訂金，大家唔好以為業主其實是想租出那些單位，今次目的再不是租約，而是真真正正是一份買賣合約，業主的目的是做出一個非常理想成交價，以保障手上其他單位的樓價，但我認為，那份合約並不是買賣合約，不能夠以合約成交價作為市價參考，反而每月的不可退回訂金才有參考價值，嚴格來說，那些定金就是租金。