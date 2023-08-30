環保團體已經失去了公信力

香港基建發展大幅落後於新加坡，其中一個主要原因就是環保團體揪香港後腳，在興建港珠澳大橋時，環評報告話會影響生態，尤其是中華白海豚回流，搞咗一大輪，又經司法覆核，用多7、80億才通過，香港土地唔夠，要計劃興建明日大嶼，還未開始環保團體已經跑出來話此事決不可行，但我真係唔明白，新加坡有20％土地是填海得來，點解新加坡可以，香港不能。

在香港，要反對興建基建甚至一些事，只要搬出環保團體就有很大機會可以阻撓，不過，這些事都俱往矣，環保團體已經失去公信力，所以，將會有一段長時間偃旗息鼓，不會發表環評報告，最低限度要等日本停止排放核污水入太平洋。

在8月24日，日本不理會中國反對，將福島核污水排放入太平洋，為期30年，中國亦不理會日本反對，立刻禁止日本海產進口，要知道中國是日本海產出口第一大國，佔總出口22.5％，香港排第二，有19.5％，沒有中國以及香港的份額，日本的出口量就會大降，做成直接損失遠大於有效地處理核污水費用，如果沒有政治考量，日本在第一階段排放完畢之後，就會以觀察為理由而暫停排放，老實說，如果中國不是全禁日本海產，第二階段很快開始。

最奇怪的就是全世界環保團體沒有對日本排放核污水表達意見，沒有一份環評報告來支持或者反對日本排放核污水，其實，以排放核污水咁大件事，無論環保團體支持，反對或者不表達意見，都應該出一份環評報告，現在唔敢出，代表所有環保團體都失去公信力，綠色和平去了那裏。