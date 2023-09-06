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06/09/2023

﻿如果唔執法，只會令更多人犯法

#樓市 #買樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有人問我講，中國政府小題大做，為了區區小量福島核處理水，就要禁止日本海產進口，就算是核污水，以福島所排放，大約等於一個大潭篤水塘的量，用一個太平洋來稀釋，根本唔會有影響，連IAEA都話冇事，唔知點解中國要禁止日本海產進口。

 

　　首先，IAEA發表聲明，只是根據日本所提供的數據做的報告，好似一份qualified account ，核數師是不會負責，例如一個廠家對核數師講有10億存貨，核數師如果不能親自證實，唯有話數字是由廠家提供，銀行以及買家是否相信，核數師是沒有責任，換句話說，IAEA並不是同意日本核污水排放計劃，以及為計劃背書，一切都是日本政府的政策，與日本政府所說的不同。

 

　　現在雖然只有中國全面性禁止日本海產進口，估計將會有愈來愈多國家跟隨，所有國家領導人都要為自己國民負責，如果中國政府不是如此強硬，今次日本核污水排放將會成為最低標準，以後將會有不少國家不會認真處理核污水，影響變成全面性的。

 

　　有人話中國政府反應過激其實是錯誤的批評，最近因一間在觀塘駱駝漆工業大廈內的食肆被強行結業而發覺到在大廈內有60間食肆，只有5間是有牌照，大家都覺得很奇怪，點解可以有咁多無牌食肆，其實，歸根究底是政府有關部門沒有執法，令經營者有誤會在工業大廈內可以合法經營，於是開了一間，又開另一間，到現在竟然有60間，老實說，法不責眾，都唔知政府點收科。

 

　　由此可見，如果中國政府不是全面性禁止日本海產進口，沒有國家會正視核污水排放問題，搞搞吓地球海洋就會變成核污水處理廠。

 

 

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