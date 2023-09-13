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13/09/2023

﻿一場黑雨，令不少豪宅變危樓

#樓市 #買樓 #危樓 #本港樓市 #置業 #獨立屋 #僭建
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問我，點解在一場黑雨之後，有不少獨立屋豪宅變成危樓，反而聽唔到公屋或者居屋出現問題，我話這是監管問題，做政府工程一定按本子辦事，只有做多不會做少，如果有問題寧願拆了再起過，否則如果出事就可能是刑事責任。

 

(Shutterstock)

 

　　大家都知道，香港的獨立屋是很貴，如果能夠在安全的情況下加建，甚至僭建，令到平均呎價下降，吸引力是相當大，相信有不少獨立屋業主有加建或者僭建，甚至已經是公開的秘密。

 

　　由於受到地積比率所限，任何加建都會超過地積比率，所以，獨立屋的業主是很難合法加建，既然不合法，就一不做二不休，將加建面積去到最大，而你唔做，但見到其他業主去做，在加建之後實用面積大了很多，自然會心思思去加建，而且政府又唔多理，合唔合法都唔知道，真係唔加建就笨。

 

　　有人話，大廈管理處應該負一定責任，理論上的確如此，但試問那些已分拆出售的獨立屋，管理處是業主立案法團，會唔會自己倒自己米，況且大部分業主都有加建，管理處亦無謂做醜人，正是集非成是，大家都以為僭建是合法的。

 

　　今次極長時間黑雨，令到不少獨立屋變成危樓，原來大家發覺那些獨立屋並沒有合法申請加建，估計那些業主一定要還原，幸好沒有出現人命傷亡，否則公務局就責無旁貸，老實說，現在政府一定會執正嚟做，有僭建的業主想唔還原都唔得。

 

　　有不少人不明白，每一次買賣交易，賣方都要證明物業是沒有違規僭建，否則買方有權不成交，點解重會有咁多違規僭建，理論上的確如此，但不少豪宅是以公司轉讓形式進行交易，是否有僭建是不會影響交易，只要公司股權轉讓清晰便可以，最後令到違規僭建愈來愈多。

 

 

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