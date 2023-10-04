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04/10/2023

﻿香港樓間接由香港人買

#樓市 #買樓 #本港樓市 #上車 #置業 #香港 #物業 #地產
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　現在政府雖然考慮撤辣，但仍然有不少人話，就算政府撤辣都冇用，香港人都不熱衷買香港樓，寧願留番啲錢去深圳消費，甚至在國內買樓。但大家可能唔知道，在兜兜轉轉之下，香港樓竟然間接由香港人買番。

 

　　我有一個在深圳做飲食業的老友，在香港以公司股權轉讓形式買了樓，雖然唔使畀辣招印花稅，但我仍然覺得很奇怪，點解老友會在香港KOL一致唱淡之下買樓。老友話賺得香港人錢，要在香港使番多少，否則對唔住香港人。老友的說話令不少港人摸不著頭腦，但我知道老友的意思。

 

近期本港樓市陷入低谷（資料圖片）

 

　　近日報章經常提及香港人去深圳消費，使費比香港平不少，不過，殺頭生意有人做，蝕本生意冇人做，做香港人生意的內地人一定有錢賺，當中有不少好似我老友一樣，賺得香港人錢就會嚟香港消費，甚至買番層樓，無形中穩住香港樓市。所以，我們應該多謝回國內消費的香港人，他們口中雖然唱淡香港，但間接支持香港樓市。

 

　　我相信去深圳消費的香港人，發夢都想唔到在深圳賺他們錢的人竟然在香港買樓。我問老友，香港樓價明顯比深圳高，又點會在香港買樓？老友話雖然樓價高一些，但是買得放心，即使樓市疲弱，香港地產商亦不會用要錢唔要貨的心態劈價促銷，亦不會出現爛尾樓，令到買樓的人不用擔心地產商因自己的財務問題而令到買樓的人有所損失，至於樓價正常升跌，就要睇買樓人士眼光是否精準。

 

　　我突然才警覺，老友請我食飯的是米芝蓮二星餐廳。我話大家食餐飯，不用破費。老友話賺了香港人太多錢，如果唔在香港使番多少，似乎對唔住香港人。咁樣就卻之不恭。

 

　　港人求平，深圳人求靚，老友這樣做，算不算是港深版的以物易物？

 

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