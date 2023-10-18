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18/10/2023

﻿投資地產亦可以小注怡情

#樓市 #買樓 #香港 #按揭 #何鴻燊 #小注怡情
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日除了內房之外，香港有部分物業投資者的資金亦比較緊絀，要出售手上一些優質物業。有口痕友話好彩我唔識交際應酬，唔識同銀行打交道，借唔到錢，所以今日才唔需要賣樓。我真係被那些人吹脹，本來是一件好事，被人講到變成壞事，今日能逃過一劫，只不過是我不懂得交際應酬，而不是我的財務管理得好。不過唔開心又怎樣，把口在人哋那邊，他們想講乜都得。
　
　　我話我從澳門過來，嚴格來說是賭仔一名，知道小注怡情這個道理，投資地產同賭錢都是一樣，亦應該小注怡情。我小時候見到何鴻燊，於是話我老豆個名都有個燊字，算是半個老同，有冇嘢可以教吓世侄。
　
　　何鴻燊話佢已經將最好的策略貼在賭場：小賭可以怡情，做地產亦應該小注怡情。雖然大家都叫何鴻燊做賭王，其實佢做地產相當犀利，否則就唔會講小注怡情。

 

入賭場及投資物業都應該謹記小注怡情，否則後果可以很嚴重。(Shutterstock)

　
　　當時我不明白投資地產亦可以小注怡情，我以為小買小賣就是小注。何鴻燊話錯，小注的意思是借得少，每一個物業的借貸少於五成，基本上是小注，就算樓價下跌兩成，都不用四出張羅，更加不用賣樓還貸；但如果成數借得多，例如借八、九成，就算樓價下跌一成，都有機會被銀主收樓。所以，投資地產是否可以怡情，借得多借得少是最關鍵。
　
　　不過，講就講小注怡情，做就做唔到，不知幾多人去澳門賭錢最初都是小注怡情，最後都變成大賭亂性。投資物業也是一樣，一般人以為樓市上升就會借到盡，其實並不是。投資者與賭仔都是一樣，贏咗就會縮，不但唔敢買，甚至因為有錢賺而將手上優質物業出售，佢哋仲會話有糊唔食，罪大惡極；當樓價下跌，投資者見到市場上不時有筍盤出現，真係唔買都要睇吓，最後仍然落疊，樓市掉頭回升當然冇問題，但很多時都會繼續下跌，令到當時買了樓的人借貸比率上升，最後要賣樓還貸。如果他們保持小注怡情，即使有筍盤都唔買，就算買都唔會借得太多，以後就唔會被人迫賣樓，所以，小注怡情是很重要的。

 

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