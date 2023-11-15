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15/11/2023

銀行Call Loan，背後另有目的

#本港樓市 #買樓 #按揭 #Call Loan #銀行 #樓市亮話
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　對上星期香港有一個國際金融峰會，有超過100位國際金融界人士參與，一般來說，做多幾次類似峰會之後，香港國際金融地位一定會提升，話唔定搶番第三位，由紐倫新變回紐倫港。情況就好似大學排名，大學如果能夠發表多一些學術文章、多一些學術有成就的人在大學演講，大學排名一定提高。而最新亞洲大學排名，北京大學在無可置疑之下排首位，第二位是香港大學，第三、四位才是新加坡兩間大學，而香港所有大學，除了科大下降一級之外，其餘都有所提升。
　
　　有人問我有冇方法令競爭對手的排名下跌，答案是有的，就是大學傳出醜聞，尤其是關於學術性，例如論文抄襲，就算事後發覺不是真的，但已經於事無補，唔好期望上升，排名唔跌已經是萬幸。

 

銀行在一般情況下都不會向供樓客戶Call Loan。(iStock)


　　相信香港搞多幾次金融峰會之後，排名會上升，如果競爭對手唔希望香港排名上升，最有效辦法就是在開會之前傳出一些醜聞。咁啱今次開會之前，外媒不斷報道香港負資產大幅增加至萬一宗，以及香港銀行Call Loan，搞到金管局總裁以及財爺分別解釋及呼籲，負資產增加只是銀行職員可以做九成按揭，而現在樓價下跌17%，銀行職員的自住單位有機會變成負資產，但並不代表銀行職員是負資產者，他們可能仍然持有其他資產。但到來參與金融峰會的財經界人士並不了解內裏原因，只知道香港負資產大幅增加，在評估香港金融地位時偏向負面居多。
　
　　Call Loan仲大件事，搞到金管局總裁以及財爺都表示，銀行千祈唔好向準時供樓的客戶Call Loan。其實大家都明白，貸款合約雖然寫明Call On Demand，但銀行一般都不會用，在Call Loan之前，都會與客戶商討，話唔定做一個債務重組來避免Call Loan，因為Call Loan已經是差不多最後一步，下一步就是收樓。雖然總裁及財爺都作出澄清，但世界級金融界人士點諗，就冇人可以預計得到。我本來有很大信心香港可以搶番第三這個位置，但出現負資產以及Call Loan事件，我的信心有所動搖，或者要等多一年才可以達成目標。

 

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