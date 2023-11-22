﻿既然冇人買，何必強行推出土地發售

我雖然話政府應該改土地出售方法，私人協商可以，拍賣亦得，但最好方法就是暫停出售，直至地產商要求，才考慮再推出土地。否則，再試多幾次零入標或者低價出售，評級機構一定會降低香港評級，令到在香港的公司包括外資企業，融資成本大增，就很難打低新加坡，再做紐倫港。



有時我非常佩服新加坡政府，見到外資因為印花稅太高唔買樓，又唔想撤銷30%印花稅，在未來一段日子將會很少成交，索性將印花稅加至60%，令評級機構認為新加坡樓市暢旺，不但唔會降低，甚至提升新加坡的評級。

倘再多幾次零入標或低地價個案，評級機構勢降香港評級，進一步打擊經濟。(iStock)



香港官員不但死牛一面頸，而且仲要馬兒好，又要馬兒不吃草，一方面打擊樓市，另一方面推出土地拍賣，以為地產商一定要買，五次流標都唔改變土地銷售方法，到第六次零入標簡直是侮辱。任何政府都應該受不了，除非官員以平常心面對。



我相信政府連少少資料搜集都冇做，否則就應該知道香港有兩萬個新樓單位庫存，短期內仲有幾萬個嚟緊，地產商當務之急是去庫存，而非增加土地儲備，除非土地價格相當便宜，但地產商亦唔想低價買地，咁樣對新樓售價有極之不利影響。政府除了撤辣之外，更加要暫停推售土地，而且在恢復發售土地的時候，一定要改變方法，招標一定不行，有底價公開拍賣是可行方法。若政府唔理會業界意見，強行推出土地，再一次零入標，對政府威信是一次嚴厲打擊，就算是平常心都會受到傷害，如果唔信，政府可以試多次。