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22/11/2023

﻿既然冇人買，何必強行推出土地發售

#樓市亮話 #買樓 #本港樓市 #賣地 #流標 #地產
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　我雖然話政府應該改土地出售方法，私人協商可以，拍賣亦得，但最好方法就是暫停出售，直至地產商要求，才考慮再推出土地。否則，再試多幾次零入標或者低價出售，評級機構一定會降低香港評級，令到在香港的公司包括外資企業，融資成本大增，就很難打低新加坡，再做紐倫港。
　
　　有時我非常佩服新加坡政府，見到外資因為印花稅太高唔買樓，又唔想撤銷30%印花稅，在未來一段日子將會很少成交，索性將印花稅加至60%，令評級機構認為新加坡樓市暢旺，不但唔會降低，甚至提升新加坡的評級。

 

倘再多幾次零入標或低地價個案，評級機構勢降香港評級，進一步打擊經濟。(iStock)

　
　　香港官員不但死牛一面頸，而且仲要馬兒好，又要馬兒不吃草，一方面打擊樓市，另一方面推出土地拍賣，以為地產商一定要買，五次流標都唔改變土地銷售方法，到第六次零入標簡直是侮辱。任何政府都應該受不了，除非官員以平常心面對。
　
　　我相信政府連少少資料搜集都冇做，否則就應該知道香港有兩萬個新樓單位庫存，短期內仲有幾萬個嚟緊，地產商當務之急是去庫存，而非增加土地儲備，除非土地價格相當便宜，但地產商亦唔想低價買地，咁樣對新樓售價有極之不利影響。政府除了撤辣之外，更加要暫停推售土地，而且在恢復發售土地的時候，一定要改變方法，招標一定不行，有底價公開拍賣是可行方法。若政府唔理會業界意見，強行推出土地，再一次零入標，對政府威信是一次嚴厲打擊，就算是平常心都會受到傷害，如果唔信，政府可以試多次。

 

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