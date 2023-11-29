﻿樓價跌租金升，是拜辣招所賜

我相信有很多租樓的朋友都會有此感受：政府出招打擊樓市，以及利息高企，再加上銀行不放貸，樓價由今年初解封之後上升6%以致現在倒跌4%，樓價跌，即是成本降低了，理論上租金亦跌，但唔知點解，樓價從5月份開始連跌6個月，租金不但不跌，反而上升10個月，幅度達6.2%。不少租客摸不著頭腦，他們認為若非業主無良，就是業主們合謀定價，租金只准升不准跌。

辣招令樓價下跌，同時令已有樓的業主不會買樓收租，租盤無增加下，租金自然上升。(iStock)



租客可能不明白，根本上沒有合謀定價這回事，而事實上要做也做不到。但我講他們未必會相信，租金上升是拜辣招所賜，如果政府不是局部撤辣，租金會繼續上升。現在雖然降低香港人買第二個單位的印花稅，但適逢樓價下跌，就算合資格不用交特別印花稅的人都未必會買樓，更何況香港人買第二個單位仍然要付7.5%，在住宅單位賣一個就少一個出租的情況下，租金繼續上升亦不出奇。支持政府出招打擊樓市，租客可以慢慢「享受」辣招給他們帶來的租金升幅，起碼要有大量新樓租盤釋放到市場，租金才會下跌。



官員們不明白辣招點解會殺錯良民，令到租金上升，其實很簡單，政府要求購買第二個單位的香港人要付15%印花稅，結果是已經有樓的業主不會買樓收租，就算非常大方的人都唔會將五年租金送畀政府。雖然冇人買樓收租，但有人買樓自用，令到租盤愈來愈少，有一些租客更加會預先繳付整年租金給業主。有了這些事實，政府應該知道要放寬香港人買第二個單位印花稅，否則租金就會一路上升，如果樓價反彈，將會有一部分業主轉租為售，租盤繼續減少，如果租金下跌，香港的形勢大大不妙。