國民黨房策向香港偷師

今次台灣總統選舉，國民黨派出嘅總統候選人弱過弱雞，唔好講香港人，就算台灣人都唔知侯友宜係邊個，大家認為民進黨賴清德坐定粒六，於是搵個半唐番做副總統候選人。而事實擺在眼前，根據初時民調顯示，民進黨佔40%，而國民黨佔30%，稍微輸畀民眾黨柯文哲。一般人認為民進黨應該可以大勝，問題係可唔可以過半數。



正當大家以為民進黨贏梗時，國民黨搵評論員趙少康做副手。老趙30年前競選台北市長失敗後，一直做政治評論員，在藍綠都算吃得開。老趙答應之後，國民黨民望開始上升，當大家以為，或者連老趙都以為係自己功勞時，其實並唔係，而係國民黨推出兩項幫助年輕人及退休人士嘅房屋政策。我講大家都唔會相信，呢兩項政策有機會係向香港偷師。

台灣樓價低，未必可以做得到以房養老。(Shutterstock)



第一項叫以房養老。我唔需要解釋咁多，只要話逆按揭，大家都知係咩事，甚至如何運作。不過我對以房養老有少少保留，香港樓價高，逆按揭的確可以幫到退休人士，但台灣樓價低，以房養老未必可以做得到。



第二項叫以貸養房，包括一個叫「555」嘅計劃在內。簡單嚟講，就係林鄭Plan。呢個計劃受台灣年輕人歡迎，所以國民黨民望飆升。今次台灣總統選舉，鹿死誰手真係唔知。



有人問點解民進黨唔提出類似計劃，我認為並唔係唔提出，而係唔敢提出，如果畀人知道係向香港偷師會好難解釋，想唔落台都唔得。