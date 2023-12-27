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27/12/2023

﻿在英國買樓的錢是在香港賺的

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有移英港人同我講，香港人在英國的購買力驚人，成為最大的英國物業海外買家，買入了1028億港元物業，大約有2萬5千個單位。以咁嘅成績，香港人並不是對英國毫無貢獻，唔應該在入境之後五年遣返，包括那些還未買樓的香港人。
　
　　其實，我從來唔擔心香港人被遣返，畢竟他們不是難民，是英國海外屬土公民，除非唔准他們移居英國，否則就應該一視同仁，五年之後可以自動入籍，就好似移居香港的人一樣，七年之後可以自動成為香港人，並不需要資格審核。或者，時間就是唯一條件。老實說，五年亦不是一個短時間，若果到時才決定移居港人不及資格，叫他們何去何從？唔通真係要回歸香港或者移去盧旺達？這絕對不是一個在世界上有影響力國家的做法。


　

香港人在英國買入了1028億港元物業，是最大的英國物業海外買家。(Shutterstock)


　　有不少在英國買了樓的香港人將照片發給我，有時加多句話在英國所買的物業與我在香港的不遑多讓。我有時會回覆話閣下在英國買樓的錢是在香港賺的，否則在英國所賺的錢根本買唔起樓。這點與難民有明顯分別，大家幾時見過有難民逃亡去了其他國家之後可以買樓？所以，英國政府不能將難民身份加在香港人身上，最多話移英港人是妾侍仔，如果能夠住夠五年，就可以回歸英國。
　
　　大家可能唔知道，BNO移民計劃對於某些英國人來說可能是一個大商機，我有一個英國朋友知道這個計劃之後，立刻以低價買入一大批殘殘舊舊的單位，化粧之後賣畀移英港人，利潤可達五成。如果移英港人不能入籍而被迫離開，就要賣走他們在英國所買入的物業，有機會要承受巨額損失。英國政府若希望香港人買入更多英國物業，其實有一個很簡單做法，就是及早承認香港人是英國移民，五年後不用審核自動成為英國人，當然不會遣返，我相信會有很多香港人移民英國，買更加多英國物業，或多或少都幫了英國經濟，否則在五年之後，不合資格的香港人要離開，繼而要低價賣走他們在英國所擁有的物業，勢必衝擊英國樓市以及經濟，反而對英國不利。

 

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