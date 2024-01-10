有老友話有很多人同佢講，我寫地產評論文章咁耐，點解唔提醒打算買樓的人千祈唔好買納米樓，現在有不少傾盡財力的初次置業者，因為買了納米樓而陷入財務困境，講起上嚟，我應該有多少責任。



我話唔係啩，蝕咗本要我負責？賺咗錢會不會分畀我？當然唔會。不過，當時我亦有撰文提醒那些買納米樓的人，但亦唔能夠叫他們唔好買，否則一定有地產商找我晦氣。我不畏強權，我很少寫關於納米樓的文章原因是當時有買家同我講，以買一個車位的價錢可以買到一間納米樓，有乜理由唔買？我唔知點樣反駁，惟有久不久提醒大家，就算買納米樓都唔好借得咁盡，因為納米樓樓價下跌的幅度較其他類型樓宇大得多，如果借得太盡，很容易變成負資產，而且二手納米樓的承接力比較薄弱，要劈價很深才可以賣得走。

有人買業主蝕讓八折的劏場舖，最後仍然要蝕錢。(Shutterstock)





當大家認為納米樓是最差的物業投資時，其實還有比納米樓更差的。現在如果要賣走納米樓，我相信蝕本四成是極限，但如果賣劏場舖，有機會蝕足九成。有不少例子，有人買業主蝕讓八折的劏場舖，最後仍然要蝕錢。如果勸那些人唔好買，回覆與買納米樓的人大同小異，他們會話以買一個小型住宅單位的價錢可以買到一個舖位，點解唔買？



我最後發覺，根本唔需要撰文叫人唔好買劏場舖或者納米樓。有心買的人，如果唔買是不會甘心，叫他們唔好買反而會被埋怨；如果買過的，就算借埋錢畀他們都唔會再買，撰文提醒他們是多餘的。