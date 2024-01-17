﻿在香港，無膽千祈唔好買樓

有年輕朋友最近憂心忡忡，我以為買了虛幣，原來是買了樓。本來買樓是好事，但在買了樓之後見到傳媒形容買樓的人是接火棒，反而讚賣樓的人可以甩身，所以唔係幾開心。



現在傳媒經常本末倒置，現在賣樓的人十之八九都唔想賣，不過受形勢所迫唔賣唔得，其實已經是悲劇人物，傳媒反而讚那些賣家甩身，真係唔明白。何謂甩身？唔通賣了樓之後唔使住？就算唔買番都要租樓，要知道最保守的分析員都估計今年租金會升一成，交租畀人供樓是很辛苦的事，傳媒反而讚那些賣家，真係唔知攞景定贈興。

現時傳媒常說買樓的人是接火棒，令市場氣氛變得扭曲。(iStock)



現在有資格買樓的人，已經被各方面認證，如果唔夠資格，銀行根本唔會借錢畀他們買樓。不過，即使那些買家合晒資格，在財政上沒有問題，但如果無膽，最好唔好買樓。不少買家在落了訂之後周圍同人講，最後被人嚇到要撻訂。老實說，我見過不少這類人，我問點解要撻訂，他們會話有一些朋友話樓市會大冧，否則他唔會買到樓，一個咁講，兩個又係咁講，連報紙都話買樓是接火棒，想唔撻訂都唔得。



有一些人是過分熱心，見到買樓的人唔怕，就會向他們的老婆埋手，女人大多數受唔起驚嚇，以為樓市會大冧，哦都哦到老公要撻訂，很少老公可以頂得住；幾年後，又會怪責她們的老公無鬼用，捱了咁多年連樓仔都無一層。至於叫他們唔好買樓的老友，不但有自住單位，仲有樓收租。老實說，去到這個環境，無樓的兩夫婦沒有離婚已經是非常恩愛。



其實買樓同打交都是一樣，要求一膽二力三功夫，如果無膽，話之你一身牛力，連如來神掌都識，始終唔敢打交。所以，即使有錢，熟讀投資理論，在香港，如果無膽，最好唔好買樓，否則一定被人嚇死。