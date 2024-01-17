  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 中國恒大 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

17/01/2024

﻿在香港，無膽千祈唔好買樓

#看透樓市 #買樓 #樓市亮話 #本港樓市 #置業 #地產股 #物業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有年輕朋友最近憂心忡忡，我以為買了虛幣，原來是買了樓。本來買樓是好事，但在買了樓之後見到傳媒形容買樓的人是接火棒，反而讚賣樓的人可以甩身，所以唔係幾開心。
　
　　現在傳媒經常本末倒置，現在賣樓的人十之八九都唔想賣，不過受形勢所迫唔賣唔得，其實已經是悲劇人物，傳媒反而讚那些賣家甩身，真係唔明白。何謂甩身？唔通賣了樓之後唔使住？就算唔買番都要租樓，要知道最保守的分析員都估計今年租金會升一成，交租畀人供樓是很辛苦的事，傳媒反而讚那些賣家，真係唔知攞景定贈興。

 

現時傳媒常說買樓的人是接火棒，令市場氣氛變得扭曲。(iStock)

　
　　現在有資格買樓的人，已經被各方面認證，如果唔夠資格，銀行根本唔會借錢畀他們買樓。不過，即使那些買家合晒資格，在財政上沒有問題，但如果無膽，最好唔好買樓。不少買家在落了訂之後周圍同人講，最後被人嚇到要撻訂。老實說，我見過不少這類人，我問點解要撻訂，他們會話有一些朋友話樓市會大冧，否則他唔會買到樓，一個咁講，兩個又係咁講，連報紙都話買樓是接火棒，想唔撻訂都唔得。
　
　　有一些人是過分熱心，見到買樓的人唔怕，就會向他們的老婆埋手，女人大多數受唔起驚嚇，以為樓市會大冧，哦都哦到老公要撻訂，很少老公可以頂得住；幾年後，又會怪責她們的老公無鬼用，捱了咁多年連樓仔都無一層。至於叫他們唔好買樓的老友，不但有自住單位，仲有樓收租。老實說，去到這個環境，無樓的兩夫婦沒有離婚已經是非常恩愛。
　
　　其實買樓同打交都是一樣，要求一膽二力三功夫，如果無膽，話之你一身牛力，連如來神掌都識，始終唔敢打交。所以，即使有錢，熟讀投資理論，在香港，如果無膽，最好唔好買樓，否則一定被人嚇死。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#看透樓市 #買樓 #樓市亮話 #本港樓市 #置業 #地產股 #物業

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk