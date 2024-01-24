賣了樓的人唔係咁輕易買得番

有不少業主在這兩年賣了自住單位，見到現在樓價跌了20%，而租住的單位又差不多到期，打算再買番一個住宅單位。如果有很多錢做首期，甚至可以full pay，買樓的確唔難，但如果要問銀行借錢，便會發覺現在很難買樓，因為銀行貸款要求相當高，賣了樓的業主未必符合資格，到最後惟有繼續租樓，如果樓市反彈，他們隨時會由贏家變輸家，就算現在有盈利，都只是紙上富貴。打算賣樓的人真係要三思而後行。



很多人唔明白，銀行都要做生意，按揭生意是最安全。問銀行借錢買樓不會有甚麼困難，在正常情況下是沒有錯，但銀行並不是一年365日都會借錢畀人買樓。一般來說，在年初比較積極，導致樓市會出現小陽春，但今年比較困難，唔好講第一季，甚至全年都很難問銀行借錢買樓。所以，即使賣了樓的人見到一個筍盤，買下來就是一個贏家，但最後會發覺借唔到錢，變成蜑家雞見水，有得睇冇得飲。

在樓市低迷時，銀行批按揭會更審慎，所以見到筍盤也不一定可買到。(Shutterstock)



有人話，銀行不會永遠唔做生意，總有一日不但會借錢畀人買樓，仲有回贈畀借錢的人。我相信這個日子一定會到來，而且不用等太久，不過，到那時候，一定會有很多準備買樓的人一齊買樓，銀行方面沒有問題，但業主見到多人問價買樓，立刻會吊起不賣，在需求大增供應減少之下，樓價很容易急升，那些賣了樓以為可以大賺的人，到最後就算可以買番樓，都會發覺得個桔，如果唔買，當樓價升超過賣出價，那些人就會變成輸家，他們會覺得非常唔抵，在樓價下跌時唔係唔想買樓，只是搵唔到銀行做按揭。所以，如果唔係有很多錢可以隨時買番樓，都唔好咁輕易賣走自住單位，因為要買番是很因難的。