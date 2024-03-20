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20/03/2024

去旅行，應該唔會在當地開戶口啩

#本港樓市 #買樓 #樓市亮話 #看透樓市 #物業 #銀行 #開戶
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話，根據統計，大約有八成新樓由內地人買，問我點解知道如果撤辣，一定會有大量內地人來港買樓。就算他的內地朋友在港買樓，亦不能夠代表大多數內地人，話我一定有一些不為人知的消息。
　　
　　我同老友講，搵日早些少起身，趁銀行未開門時去中資銀行睇吓，就會發覺有很多人排隊開戶口，那些全部都是內地人。既然在香港開戶口，應該不是一般旅客，他們都是打算來港半定居的人，當中有一些為了工作，有一些為了子女。既然打算半定居，如果有能力的話，首先就會買一個住宅單位，以往要畀30%印花稅，後來雖然降至15%，當然都唔忿氣，現在政府撤辣，唔使畀印花稅，真係唔買就笨，甚至買多幾個；況且政府話辣招框架仍在，如果樓價飆升，會隨時再出招，現在不買，更待何時？

 

　有很多內地人在香港的銀行開戶口，為買港樓做準備。(Shutterstock)


　　在過年期間，不少銀行到公司拜年，我問其中一間中資銀行的員工，是否有很多內地人來港開戶口，我知道數字後都嚇了一跳。單是一間中資銀行，今年至今已經有15萬個國內新戶口，他們最初並不一定買樓，可能買股票、債券、保險等，但根據銀行經驗，最後那些新戶口都會買樓。有咁龐大購買力，點解要睇淡樓？這亦是政府撤辣原因之一，如果再唔撤辣，那些人就會去其他地方開戶口及買樓。

　
　　有很多持有超過一個物業的業主最近被銀行call loan call到失魂，他們唔明白，雖然租金收入差些少，但資產借貸比率不足五成，理論上是非常安全，銀行點解要call loan call得咁急？答案就是有大量內地客戶申請做按揭，那些內地客戶唔會借得太多，利息又可以收多一些，如果銀行唔準備資金借畀他們，不但損失生意，對銀行信譽亦唔係咁好，釜底抽薪之計，惟有向現有稍為不合資格的客戶call loan。除此之外，我真係諗唔到銀行點解會向資產負債比率合格的客戶call loan。

 

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