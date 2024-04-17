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17/04/2024

周一的渡輪上

#商舖 #本港樓市 #樓市亮話 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日有多少心煩，在香港經濟環境復甦之際，突然爆了一個關注舖頭執笠群組，不時有人將一些吉舖，或者街道比較靜的相片放上群組，證明香港已經玩完。其實，我所見的情況又唔係咁差，雖然有很多香港人出外旅遊，以及北上消費，但同時有很多內地人士來港旅遊及購物，而且在港消費的內地人士是比較高檔，所買的亦是高質素商品，況且有執笠也有開張，不能單方面報道。
　
　　無論有無這個執笠群組，可能職業需要，我平時行街時都會非常留意有無吉舖。老實說，如果吉舖不斷增加，想話個市好都艱難，不過在疫情過後，尤其是撤辣之後，市面經濟好轉，空置舖位不斷減少，證明開張多過結業。如果只是聽一面之詞，相信執笠關注組所講，就會以為經濟環境很差，所以，自己經歷總好過聽人講。
　
　　星期一中午我約了會德豐黃光耀在尖沙咀港威食飯，本來最方便是司機載我過去，但我想睇吓星期一市況，於是叫司機載我去灣仔碼頭，我自己坐天星小輪去尖沙咀。我發覺小輪有八成滿，大多數是內地人，不是旅行團，而是一家大小或者幾個年輕人一起旅行，這些自由行的消費力相當高。有咁多高消費的內地人，個市唔應該太差。

 

即使港人興起北上消費，同時也有不少高檔的內地人來港旅遊，帶旺經濟。(Shutterstock)

　
　　去到海運大廈及海港城，只見人頭湧湧，根本唔似星期一早上，不少名店門口有人排隊等入去。老實說，那些名店所賣的貨品價值不菲，咁多人排隊證明生意唔錯。相信舖頭執笠關注組唔會關注這些瑣碎事，除非有舖頭執笠。
　
　　執笠群組認為北上消費及租金太高，令到不少舖頭執笠。我唔反對這個理由，不過，人手長期不足亦是原因之一；也有不少舖頭老闆做了幾十年，而子女學業有成，唔想承接祖業，那些老闆唔想人誤會，直言自己想歎世界，唔想再做。他們只是結業不是執笠，所以，舖頭執笠關注組不用關注他們。

 

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