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24/04/2024

搞活夜繽紛，唔好返屋企食飯

#香港 #樓市亮話 #經濟 #夜繽紛 #消費 #理財智慧
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　上星期五（19日）下午，有同事問我，香港現在市面淡靜，政府搞夜繽紛都搞唔起，究竟是甚麼問題？是否市民北上消費以及有假期就去旅行，唔留番啲錢在香港消費？
　
　　同事唔明白，港人北上消費與假期出外旅遊，對香港消費市場的確有影響，但唔係好大，香港夜市淡靜，最主要是香港人放工返屋企食晚飯，無人出街消費，個市又點會旺？就算政府搞夜繽紛都於事無補，只不過是聊勝於無。
　
　　香港在疫情之後，生活習慣大幅改變，男人放工返屋企食晚飯，做老婆的非常開心，其實，這是慢性毀滅香港。所以，要香港再次出現夜繽紛，主動權在老婆或者女朋友手上，她們應該鼓勵另一半在周中外出應酬，與同事或者朋友飲酒食飯，出外消費才可以挽救香港經濟，要求老公晚晚返屋企食飯，最後可能連份工都無埋。

 

在現今世代，不出去應酬，隨時連工作都保不住。(Shutterstock)

　
　　讀過經濟，都知道經濟繁榮是建立於消費之上，消費不但令社會經濟繁榮，同時令到個人的上進心增強，知道唔搵銀就無錢消費。所以，香港經濟是否能夠復甦，關鍵是在老婆是否願意放人，甚至願意放人並不足夠，應該鼓勵老公不回家食飯，或者，每星期可以3晚不回家食飯，強迫老公出外應酬、消費，香港夜繽紛才可以重臨。
　
　　政府搞甚麼夜繽紛活動，只能夠收到短暫效果，最直接支持夜繽紛就是每晚10點至翌日凌晨6點，所有隧道都不會收取費用，令到出外食晚飯的人可以夜些少返屋企，或者，在屋企食晚飯的人可以出外宵夜。雖然會令庫房收入減少，但為了所產生經濟效益是值得的，或者可以試辦幾個月，如果沒有效果就唔再繼續，我認為值得一試。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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