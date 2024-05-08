當舖貨物一定平過正價

星期日早上跑步時，有一個跑友戴了一隻價值100萬元的手錶，正當大家欣賞的時候，有另一位跑友話見過那隻手錶只是標價50萬元。他並不是質疑那人是否作大，只是認為他買得貴了。當時場面非常尷尬，最好的解決辦法就是開步跑。



擁有那隻手錶的跑友當然唔開心，跑步的成績亦不理想。跑完步之後，他立刻問那位跑友，在哪裏見過那隻只是標價50萬元的同款手錶，那位跑友話在澳門新口岸的當舖，店主話不少賭客在輸錢之後就會典當手錶，亦有不少未有贖回。擁有手錶的跑友話好彩多口問一句，否則真係瞓唔著，當舖的手錶比正價平一半又有甚麼出奇？



現在報紙不時報道低於市價的成交，其實，那些成交大多數是銀主貨，業主將物業抵押給財務公司借錢，一般可以最高借到八成，業主無能力還錢，財務公司就會將物業沒收，變成銀主盤再出售，只要賣到市價八成，財務公司就沒有損失，所以近期出現不少低於市價的成交。財務公司就像是當舖，將斷當之物業以大幅低於市價的價錢出售，是絕不出奇，所以，由財務公司出售的銀主盤很難說是市價，不過，由於有低價成交，始終會影響市價。

財務公司為求套現，將銀主盤以大幅低於市價的價錢出售絕不出奇。(Shutterstock)



當舖的貨物價錢雖然非常低，但低不代表抵，如果不是對貨物有深刻認識，唔知道貨物是次貨，隨時損失慘重。買銀主盤亦是一樣，因為簽的是不可撤銷買賣合約，而且由於是銀主賣，業主當然唔開心，少不免對物業漠不關心，買入之後可能要花一大筆錢裝修，所以，買當舖貨物與銀主盤的人都會盡量壓價，以防日後有不能預計的損失。咁樣，又點可以話係正價？