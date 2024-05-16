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16/05/2024

香港不應為他人作嫁衣裳

#樓市亮話 #新加坡 #理財智慧 #投資銀行 #香港 #回流
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有兩年前轉去新加坡工作的投行老友回流，理由是賺錢愈來愈少，而新加坡生活水平又愈來愈高，賺埋都唔夠使，所以回流香港搵真銀，不過亦有一定難度，以往的客已經跟了其他人，甚至跟了自己以前下屬。自己回流容易，要客戶回流是很艱難。
　
　　其實我對老友去新加坡唔多滿意，因為他並不是淨身出戶，而是將在香港搵到的國內客戶帶去新加坡，只要新加坡方面拆帳高一些，投行家收入就會大幅上升，所以，不少投行家只顧眼前利益，將自己客戶帶去新加坡，但原來是自斷米路。在國內客戶如果嚟香港，已移居新加坡的投行家就不能招呼他們，惟有遙控下屬代勞，久而久之，客戶就歸下屬所有，甚至下屬會將個客帶去其他投行，令到移居新加坡的投行家收入大減，亦是他們回流的原因。本來這是一個極之不利新加坡的消息，但傳媒可以倒轉嚟寫。

 

近年有些香港的投行家轉到新加坡搵銀，但收入不升反跌。(Shutterstock)

　
　　有傳媒表示，愈來愈多投行在新加坡設立總部，請更多人，原因是新加坡人工低香港四成。我覺得很奇怪，既然人工低，又點可以吸引到香港人去新加坡工作？更何況新加坡生活水平比香港高，又悶到發癲，人工比香港高四成就差不多。而投行家收入是與收入成正比，人工低過香港，主要原因是他們替公司搵少咗錢，這是一個極之不利新加坡的消息。點解變成好消息？真是令人費解。
　
　　老實說，香港不應再為他人作嫁衣裳，有不少公司真正做嘢的人在香港，搵錢亦在香港，但總部設立在新加坡，收入就變成新加坡的，那些在新加坡的大佬根本唔使做就有非常好的收入。但不合理的事始終會變番合理，已經有銀行將香港同新加坡分開，以後在香港搵到的錢屬於香港，新加坡的歸新加坡，不能夠借艇割禾，在新加坡工作的香港人收入就會大幅減少。回流是可行的，但是否能夠適應香港節奏是另外一個問題。

 

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