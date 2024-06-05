﻿最聰明的租客，會買下自己租用物業

有很多人做生意做得唔錯，年年有大錢賺，最後仍然要執笠，理由是業主無良。他們對外界說，即使願意付高於市值的租金，業主仍然唔租畀他們。業主並不是租畀其他人，而是收回自用，與租客做相同生意，甚至請租客的打理人打理。但唔知點解，我很少見到有業主成功，業主收回單位自用之後，唔使幾耐，又要放盤出租，因為業主做唔掂以前租客做開的生意，本來每月有租收，現在變成每月要支付為數不少的使費，一來一回條數好大，最好的辦法就是將舖位再租出去。復租與二婚都是一樣，二婚攞唔到好的彩禮，復租就攞唔到好的租金。

有老友租了一個舖做零售生意，而且做得唔錯，現在租約到期，他願意付高於市值的租金，但業主無意租畀佢。老友託我同業主講吓數，必要時再加些少租仲可以，我反問老友有無興趣買下租用的舖位？老友話講笑咩！他的確有意買下那個舖位，以前亦試過出價，但業主無意賣畀佢，希望他繼續租用，只是話如果他日要賣走老友租用的舖位，會第一時間通知佢，講完等於無講。

我同老友講，今次有機會買下租用的舖位，如果要多謝就應該多謝銀行，如果不是銀行call loan ，尤其是那些持有多個物業收租的業主，被銀行call到失魂，他們都不會出賣走一直收租的物業，由於銀行call loan，他們才迫不得已賣走一兩個已租出的物業。一般租客是無能力買下自己租用的物業，除了那些有實力而做生意有錢賺的租客，老友亦是其一，我樂於穿針引線，希望老友可以買到自己租用的舖位，同時幫業主解燃眉之急。

租客成功買下業主物業的例子，原來並不多。(Shutterstock)



在雙方你情我願的情況下，交易很快完成。原來這樣的例子不多，或者這是業主與租客的天敵個性使然，租客即使有意思買，都會大幅鋤價，同樣情況，業主就算有意思賣，要價亦會大幅高於市價。所以，業主與租客能夠做買賣並不多見，今次若非得到銀行幫手，向持有多個物業的業主call loan，我有很大機會是白忙一場。不過，我仍然要讚吓老友，最聰明的租客，就是買下自己租用的物業。