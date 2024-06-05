  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

05/06/2024

﻿最聰明的租客，會買下自己租用物業

#租舖 #舖市 #樓市亮話 #租客 #物業 #地產 #看透樓市
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有很多人做生意做得唔錯，年年有大錢賺，最後仍然要執笠，理由是業主無良。他們對外界說，即使願意付高於市值的租金，業主仍然唔租畀他們。業主並不是租畀其他人，而是收回自用，與租客做相同生意，甚至請租客的打理人打理。但唔知點解，我很少見到有業主成功，業主收回單位自用之後，唔使幾耐，又要放盤出租，因為業主做唔掂以前租客做開的生意，本來每月有租收，現在變成每月要支付為數不少的使費，一來一回條數好大，最好的辦法就是將舖位再租出去。復租與二婚都是一樣，二婚攞唔到好的彩禮，復租就攞唔到好的租金。

 

　　有老友租了一個舖做零售生意，而且做得唔錯，現在租約到期，他願意付高於市值的租金，但業主無意租畀佢。老友託我同業主講吓數，必要時再加些少租仲可以，我反問老友有無興趣買下租用的舖位？老友話講笑咩！他的確有意買下那個舖位，以前亦試過出價，但業主無意賣畀佢，希望他繼續租用，只是話如果他日要賣走老友租用的舖位，會第一時間通知佢，講完等於無講。

 

　　我同老友講，今次有機會買下租用的舖位，如果要多謝就應該多謝銀行，如果不是銀行call loan ，尤其是那些持有多個物業收租的業主，被銀行call到失魂，他們都不會出賣走一直收租的物業，由於銀行call loan，他們才迫不得已賣走一兩個已租出的物業。一般租客是無能力買下自己租用的物業，除了那些有實力而做生意有錢賺的租客，老友亦是其一，我樂於穿針引線，希望老友可以買到自己租用的舖位，同時幫業主解燃眉之急。

 

租客成功買下業主物業的例子，原來並不多。(Shutterstock)

　　　
　　在雙方你情我願的情況下，交易很快完成。原來這樣的例子不多，或者這是業主與租客的天敵個性使然，租客即使有意思買，都會大幅鋤價，同樣情況，業主就算有意思賣，要價亦會大幅高於市價。所以，業主與租客能夠做買賣並不多見，今次若非得到銀行幫手，向持有多個物業的業主call loan，我有很大機會是白忙一場。不過，我仍然要讚吓老友，最聰明的租客，就是買下自己租用的物業。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#租舖 #舖市 #樓市亮話 #租客 #物業 #地產 #看透樓市
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk