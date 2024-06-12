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12/06/2024

未傾妥租約，租客點會大裝修

#黃仁勳 #英偉達 #樓市亮話 #AI #台灣 #兩岸關係 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有一個做裝修的老友同我講，有客人叫佢入定料，準備大裝修現在租用的舖位，老友知道舖位是我們的，隨口問吓是否已傾妥合約，如果未傾妥，他唔敢接那一單生意。因為萬一傾唔成，他可能會有不必要損失。
　
　　我話真係幾難講，租約的確未傾妥，但如果保持現狀，我們亦不會隨便收樓，最可行辦法就是每個月續租。租客在月租情況下，會不會大裝修？我相信可能性很低。不過，主動權是在租客手裏，如果他可以保持現狀，大裝修亦無問題。老友話自己就唔會博，萬一在裝修期間，雙方在租約上未能達成協議，我們要收番個舖位，老友便會損失慘重，他寧願唔接單裝修生意。
　
　　英偉達黃仁勳去台灣，表示會投資台灣，令台灣成為全世界AI中心，台灣人當然開心到不得了。這幾日台灣傳媒以黃仁勳為中心，風頭勁過賴清德，但黃仁勳無理由唔知道，台積電恐怕台海有衝突，已經將不少廠房搬咗去美國，現在黃仁勳竟然嚟台灣設AI中心，唔通唔驚兩岸兄弟鬩牆，他的投資就會化為烏有？或者黃仁勳另有想法，如果台海爆發衝突，英偉達AI中心就自動送中。不過，如果真是這樣，就輪到美國唔肯，點可能畀中國獲得最先進芯片？所以，黃仁勳在台灣建AI中心的夢想很難實現，現在只是打打嘴炮，就已經令到台灣人很開心，黃仁勳這個嘴炮打得很好。

 

黃仁勳若真的在台灣設立AI中心，或顯示兩岸關係回暖。(AP)

　
　　萬一黃仁勳真的在台灣設立AI中心，我認為是天大的好消息，兩岸一定有默契，在保持現在的政治環境下，中央政府暫時不會收復台灣，政治穩定，不但對兩岸有利，對香港亦有利，香港人應該支持黃仁勳在台灣設立全世界AI中心。當然，如果能夠嚟香港就更好。

 

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