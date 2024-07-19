點解新租客做得住，舊租客做唔住

近日舖位市場很奇怪，有不少舖頭執笠，但立刻又有食肆在原址開張，雖然未至閂10間、開16間，但在過去6個月，真係做到閂10間、開11間，例如最近哥登堡，執笠之後原址重開，租金無變。很多人唔明白，舊租客做慣做熟都做唔掂，新租客又點會做得掂？



老老實實，真係疫情所累。3年疫情，令到有不少做生意、開食肆的老闆欠落一身債，就算有政府擔保，都始終是擔保，唔係唔使還；無政府擔保的商戶可能早已執笠，就算唔執笠都欠落一身債，每個月還息還本仲多過交租。所以，不少食肆商戶在疫情後寧願執笠，都不再經營下去，解釋了一個未解之謎——點解商戶可以捱得過社運疫情，到現在反而捱唔住。

這幾年街上雖見結業潮，但亦有不少舖頭新開張。(Shutterstock)



業主對於欠租的租客，應該採取「棄我去者，昨日之日不可留」的心態，唔好強行挽留，例如減租以及容許租客欠租，寧願收番個舖位租畀其他人，都唔好奢望舊租客繼續租。由於欠了一大筆債務，就算舊租客繼續租，都很難經營，租金亦唔慌會好，亦會繼續欠租，不如租畀一個新租客，不但租金比舊租客好，而且仲唔會欠租。



任何一個人租一個舖位做生意，例如做餐廳，一定會投放一筆資金，唔會問人借錢做生意，換句話說，那一間餐廳的營運成本只包括薪金、食物、租金、燈油火蠟等。但如果一個人在欠了一大筆債務之下，仍然繼續做生意，他的營運成本包括利息與債務，這筆支出隨時等於所有開支，就算不是全部，即使佔營運開支一半，餐廳都很難經營，倒不如將餐廳結業，債務慢慢清還。新餐廳的經營者在沒有利息及債務的煩擾下，生存亦不是很困難。老實說，做業主一定要有心理準備，一個欠了一大筆債務的租客，隨時會劈炮唔租。