  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

19/07/2024

點解新租客做得住，舊租客做唔住

#舖位 #本港樓市 #樓市亮話 #看透樓市 #商舖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日舖位市場很奇怪，有不少舖頭執笠，但立刻又有食肆在原址開張，雖然未至閂10間、開16間，但在過去6個月，真係做到閂10間、開11間，例如最近哥登堡，執笠之後原址重開，租金無變。很多人唔明白，舊租客做慣做熟都做唔掂，新租客又點會做得掂？
　
　　老老實實，真係疫情所累。3年疫情，令到有不少做生意、開食肆的老闆欠落一身債，就算有政府擔保，都始終是擔保，唔係唔使還；無政府擔保的商戶可能早已執笠，就算唔執笠都欠落一身債，每個月還息還本仲多過交租。所以，不少食肆商戶在疫情後寧願執笠，都不再經營下去，解釋了一個未解之謎——點解商戶可以捱得過社運疫情，到現在反而捱唔住。

 

這幾年街上雖見結業潮，但亦有不少舖頭新開張。(Shutterstock)

　
　　業主對於欠租的租客，應該採取「棄我去者，昨日之日不可留」的心態，唔好強行挽留，例如減租以及容許租客欠租，寧願收番個舖位租畀其他人，都唔好奢望舊租客繼續租。由於欠了一大筆債務，就算舊租客繼續租，都很難經營，租金亦唔慌會好，亦會繼續欠租，不如租畀一個新租客，不但租金比舊租客好，而且仲唔會欠租。
　
　　任何一個人租一個舖位做生意，例如做餐廳，一定會投放一筆資金，唔會問人借錢做生意，換句話說，那一間餐廳的營運成本只包括薪金、食物、租金、燈油火蠟等。但如果一個人在欠了一大筆債務之下，仍然繼續做生意，他的營運成本包括利息與債務，這筆支出隨時等於所有開支，就算不是全部，即使佔營運開支一半，餐廳都很難經營，倒不如將餐廳結業，債務慢慢清還。新餐廳的經營者在沒有利息及債務的煩擾下，生存亦不是很困難。老實說，做業主一定要有心理準備，一個欠了一大筆債務的租客，隨時會劈炮唔租。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

我要回應
更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#舖位 #本港樓市 #樓市亮話 #看透樓市 #商舖
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk