香港樓市正在乾塘，不是一潭死水

香港樓價指數連續下跌5個星期，有老友話香港樓市將會繼續下跌，原因是一班學者在一個研討會上話香港樓市是一潭死水，樓市想唔跌都唔得。學者唔知道，香港樓市如果是一潭死水還好，就算繼續下跌都唔會跌得幾多，而事實上香港樓市好似正在被抽乾的魚塘，唔使幾耐，當魚塘乾塘時，魚塘中的魚就會被捕捉，業主就是魚塘中的魚。

好多人唔信，香港有咁多銀行，甚至是國際級銀行，點解會無水，點可以話香港樓市正在乾塘。老實說，香港業主真的不明白，在抵押品足夠之下，不少業主仍然被銀行call loan call到失魂。可以咁講，絕大部分業主在同樣的抵押品之下，欠銀行的錢比一年前少了很多，即是大部分業主被銀行抽了水，唔係每一個業主都準備充足，實力不足的業主就好似乾塘的魚，被迫賣走部分抵押品，如果長此下去，銀行繼續call loan，又唔借錢畀人買樓，總有一日，樓市會乾塘，所有業主都變成乾塘的魚，任人捕捉。

乾塘捕魚等如殺雞取卵，最後受到最大傷害的反而是漁塘主人。(Shutterstock)

不過，漁塘的主人亦知道，雖然乾塘可以輕易捕捉漁塘的魚，但魚塘乾塘之後，無三五年都唔可以飼養到足夠斤両的魚。換句話說，乾塘捕魚等如殺雞取卵，最後受到最大傷害的反而是漁塘主人。所以，有經驗的漁塘主人是不會讓魚塘乾塘，他們在水位較淺時捕捉體積較大的魚，除了可以賣得好價錢之外，最大目的是讓較少的魚在沒有大魚虎視眈眈之下，可以較容易繁殖生存，否則，整個魚塘最後只得幾條大魚，本來可以賣到錢的魚都被大魚食了，不合生計。