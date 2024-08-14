銀行call loan，慎防觸發社會問題

在過去一年，我寫咗不少關於銀行call loan的文章，希望銀行在有足夠抵押品之下，唔好向準備還款的客戶call loan，否則有可能影響香港經濟體系。當時有不少人不同意我的講法，認為只是我個人問題。大家唔理，惟有自己做好準備，將部分資產賣走，降低借貸比率，雖然是辛苦，但仍然未被銀行call loan，真係托賴。



立法會議員林健鋒與地產代理界開記者會講到銀行call loan時，竟然落下英雄淚，很多人不明白，林議員只是為民請命，點解要搞到喊咁失禮？大家有所不知，請命還請命，落淚還落淚，兩者關係不大，林議員只不過是有感而發，正是英雄有淚不輕彈，只是未到傷心處。

立法會議員林健鋒與地產代理界開記者會講到銀行call loan時，落下男兒淚。（網上圖片）



很多人不明白，在銀行工作的人，大多數都是貪生怕死。我並不是貶低他們，而是銀行從業員做事的風格。市道好，他們想辦法借多啲錢畀客戶；市道唔好，他們怕有損失，急急忙忙向客戶call loan，即使客戶借貸比率不足五成，銀行家仍然擔心那些客戶出現壞帳，全香港銀行向客戶call loan，試問香港經濟環境又點會復甦？



不少借貸比率低於五成的按揭客戶，發夢都估唔到銀行會call loan，雖然樓價的確下跌了超過兩成，但客戶的按揭借貸比率很少超過七成。如果按時還款，以往銀行是不會call loan，但今時唔同往日，銀行call loan令不少客戶失了預算，惟有賣樓、結束生意，唔通這是香港銀行樂於見到的事？



鋒哥輕拭流淚眼，令到不少人關注銀行call loan的問題。對於一般只有一個自住單位的業主來說，只要按時供款，是沒有問題，但如果老闆被銀行call loan，最後要結束生意，小業主如果無能力供樓，就會被銀行沒收物業。而事實上，銀行call loan是有牽連性，如果最後累到供樓的小市民被銀行沒收自住單位，就唔係call loan咁簡單，甚至可以說昇華至社會問題。Call loan call到社會出現問題，我相信只有香港才會發生。