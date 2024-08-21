政府應管制商廈實用面積比率

上星期有一單甲級寫字樓成交，中環中心一個單位以呎價1.3萬元出售，令市場非常擔心，連中環中心這樣的一級甲廈亦只值這個價錢，其他商廈可想而知。但傳媒沒有將真相報道，地產界亦沒有作出澄清。其實，今次中環中心的出售單位，實用率只有60%，如果按照中環中心85%實用率，呎價大約1.86萬元，雖然都不是好價錢，但考慮到這個單位是銀主盤，業主是被迫出售，價錢低於市價亦可以理解。

我認為政府應該趁這個機會管制商廈實用面積比率，因為有不少炒家在拆售的時候，面積發水發得好緊要。今次中環中心的單位，雖然代理的資料顯示實用率是60%，其實都唔知有無，買家買入時以為買得好抵，其實，買了一個發水單位，如果轉換真正的實用率，其實好貴。

不少炒家在拆售商廈時，面積發水嚴重。(Shutterstock)

今次賣出中環中心單位的業主，當日是以3.58萬元呎價60%實用率買入，如果用85%實用率，呎價是5萬元。當日中環中心出售的面積是122萬呎，總值應該是610億元，而當日是以402億元出售，仲送450個車位，所以我曾經講中環中心業主有多少後悔，現在當然證明我是錯的。

以前買住宅新樓亦出現同樣情況，不少舊樓換新樓的業主在收樓時，發覺面積與他們想象中不同，雖然新樓呎數比舊樓大，但實用面積比舊樓細，經過一輪投訴、一番操作之後，政府終於將住宅樓面積規範化，規範的利器是地積比率，每一個地盤，無論住宅、商廈，甚至工廈，都有一個地積比率，出售面積可能比地積比率面積大些少，但不會太離譜。既然住宅可以規範，政府亦應該管制商廈的實用面積比率，無謂引起不必要爭拗。