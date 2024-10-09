暫停call loan有利銀行

有老友話今次真係要多謝余偉文，自從佢與三間發鈔銀行主管開記者會之後，要求銀行不能以抵押品價值下降，向準時還款的客戶call loan，自此，只要他準時還款，銀行沒有再call佢loan，令到老友鬆一口氣。準時還款是沒有問題，但失驚無神要求幾百萬差額，很多人都頂唔順，惟有任由銀行沒收他們的抵押品。現在銀行停止call loan，只要仍然依期還款，抵押物業未必會變成銀主盤。



我又要潑吓冷水，余偉文不是應一般市民要求開記者會，而是銀行界要求。不少銀行call loan已經年幾，對於一些未能滿足銀行的客戶，他們的抵押物業早已被銀行沒收，銀主盤多到不得了，絕非傳媒報道的320個銀主盤，負資產有三萬個，銀主盤數量一定高過負資產。千祈唔好以為資產價格高於貸款金額的銀主盤很容易解決，在銀行不放貸的情況下，根本很少人有能力full pay買樓，所以銀主盤的去貨很慢，銀行的庫存愈來愈多，就嚟變成一間地產雜貨舖。在這個情況下，首先不再入新貨，這個好人就由余偉文去做。

銀行有愈來愈多銀主盤，對業務弊多於利。(Shutterstock)



其實，物業變成銀主盤，對銀行來說是弊多於利。一般業主被銀行沒收物業之後，就唔會再供樓、付利息，銀行反而沒有收入，當銀行將物業出售的時候，可能要輸多少。但如果銀行沒有向準時還款的客戶call loan，那些客戶就會準時供款，當中包括本金及利息，對銀行盤數沒有影響，更加唔會被外媒吹噓為壞帳。所以，銀行要搵余偉文做好人，鳴金收兵。



銀行應該要多做一件事，就是與那些銀主盤業主重組債務，容許他們重新供樓，只要按時供款，銀行是不會再次沒收他們的物業。咁樣做，銀行庫存立刻減少一半，何樂而不為？不過這件事，余偉文就幫唔到手，銀行要自我解決心魔。