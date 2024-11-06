靚舖賣平嘢，很容易執笠

我細細個同阿媽行街市時，佢唔知道係懶或者其他原因，總係響街頭間賣菜舖頭買菜，那一個菜檔全澳門人都知道，比其他廉價菜檔足足貴了一倍，阿媽話如果從其他菜檔買菜，工人割走那些不甚好的枝枝節節之後，其實都是差不多，現在菜檔做埋，自己仲做少一層功夫，所以阿媽會在那個菜檔買菜。

後來我識得菜檔老闆，佢話俾我知，間舖頭租金好貴，一定要賣靚嘢，正是人無我有，人有我靚，如果賣平嘢，一定唔夠其他舖頭鬥平，最後想唔執笠都唔得。

舖頭租金貴，一定要賣靚嘢 （資料圖片）

香港就好似一個在黃金地段的超貴舖頭，如果用嚟賣平嘢，想唔執笠都唔得，不過總有人是反其道而行，最近有國內連鎖超市嚟香港插旗，可樂只賣兩蚊一罐，立刻有人話，在香港做超市的人死得，香港人毋須去深圳，都可以買到平貨，當國內超市打抵哂香港零售商之後，在沒有競爭對手之下，慢慢將售價調升，這叫做蝕頭賺尾。

蝕頭容易賺尾難，據聞那間國內超市曾經將可樂調升至24元10罐，銷量不但立刻下跌，仲受到消費者指責，就算打抵哂香港所有零售商如何，又唔可以加價，計埋燈油火蠟，賣得多蝕得仲多，生意人唔會長期保貼顧客，見到唔對路就會立刻走人。

當國內平價超市走了之後，香港平價超市就會重生，不過，香港超市並不是靠平，而是靠品質保證，收得你的價錢，就唔會俾次貨，所以，不少內地人來港除了飲飲食食之外，仲會買很多日用品，奢侈品，有人覺得奇怪，國內平咁多，點解唔在國內買，要在香港買，簡單來說，香港有品質保證。