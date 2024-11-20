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20/11/2024

香港人即將面對的移民潮

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　日前有報紙報道，根據中大做的民調，有250萬香港人打算移民，嚇了我一跳。如果由傳媒做調查，根本可以不理，但由中大做民調，的確要細心理解。

 

　　調查訪問了770人，有250人話打算移民，目的地並不是美國，而是澳洲、加拿大、英國。所謂250萬人離開香港，只是250個人而已，而且只是口講，並沒有實際行動，如果那250人已經遞了申請表，說服力就唔同，現在只是講吓而已。

 

　　其實香港人的確要關心移民潮，不過並不是香港人移民離開，而是內地人移居香港。在疫情期間，香港大約有30萬人離開，數字曾經令到香港整體人口總數下降，但隨著政府開放優才、專才、投資移民等計劃，人口總數已經回復增長。上述人口並未包括學生及其家長，我講大家都未必相信，數字的確驚人。

 

隨著政府開放優才、專才、投資移民等計劃，香港人口已回復增長。(Shutterstock)

 

　　現在大約有5萬多個學生到來香港讀書，中學生大學生各佔一半，大學生是不會連同家人來港，中學生就唔同，不少中學生父母都會陪同子女在香港讀書，令到因讀書來港的人數超過10萬，而且移居香港的人源源不絕，人口總數每年以10萬速度增長絕對有可能。但香港地產商竟然忽略了人口大幅增長這個事實，遲遲唔肯投地，最後要麻煩到中央官員提醒各地產商，如果再唔投地，三幾年之後又會出現供不應求，樓價飆升，最後政府又要出招壓抑樓市，這是中央政府唔希望見到的事。

 

　　有中央官員出聲，估計在下一次政府招標賣地時，反應一定會比最近十次賣地為佳，在過去十次賣地，竟然有八次無人落標。除了多咗地產商投標之外，價錢亦不會太差。老實說，如果地產商知道有咁多人移居香港，唔使大官員提醒都會投地。現在居住香港的香港人亦要了解到情況，唔好以為樓市唔好而將自住單位賣走，佢哋班人唔知道，自己層樓好似李後主個江山——別時容易見時難。

 

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