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27/11/2024

賣樓賺蝕要計清楚條數

#本港樓市 #地產商回贈 #樓市亮話 #賣樓 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有年輕朋友請食晚飯，原因是最近晉身成為年薪千萬，在席間當大家恭喜佢的時候，年輕朋友非常謙虛咁話如果扣除薪俸稅，達唔到年薪千萬，得800幾萬。大家都唔同意，認為年薪千萬是指一年收入，薪俸稅是不會扣除。

 

　　其實年輕朋友並不是無理由。最近樓市比較好，蝕讓的個案減少，對於睇淡樓市的人是不利，於是出現了明賺實蝕個案，例如影帝張家輝以1.35億放售嘉惠園，本來是有錢賺，但傳媒話如果加上買入時所付的印花稅，就要蝕400萬，於是就變成張家輝蝕放嘉惠園。雖然有很多人話這是蝕放，但更加多人唔同意，因為用這個計算方法，有很多蝕本交易，其實是明蝕實賺。

 

蝕賣的半新樓若計及地產商回贈，可能其實有賺。(Shutterstock)

 

　　近日有很多半新樓出售，隨時都會蝕兩至三成，但如果計埋地產商回贈，業主可能是明蝕實賺。現在蝕售的半新樓，買入時仍然要付辣招稅，很多人捨得高價買樓，但唔捨得畀高達三成的印花稅，地產商於是回贈部分樓價，令到買家可以付印花稅。不過羊毛始終出自羊身上，那些單位售價一定會比正常為高，如果現在出售，極有可能是要蝕錢，但如果計埋地產商回贈，就會變成賺錢，名符其實的明蝕實賺。

 

　　如果睇淡樓市的人夾硬將印花稅變成樓價，令到有錢賺的交易變成明賺實蝕，就一定要將地產商回贈從樓價中扣除，樓價成本下跌，令到現在不少蝕錢的交易變成明蝕實賺，咁樣做才比較公道，否則就會令到讀者收錯信息，以為樓市好差，大部分交易都是蝕錢。

 

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