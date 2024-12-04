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04/12/2024

未登天子位，先置殺人刀

#樓市亮話 #特朗普 #金磚國家 #關稅 #中美關係 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　尚未正式做美國總統的特朗普，未登天子位，先置殺人刀，表示如果金磚國家發行貨幣，影響美元威信，令美國有所損失，將會對金磚國家開徵100%關稅，令到不少人擔心。其實有乜好擔心，特朗普只不過是向金磚國家警告不會發生的事，以現代口語來說，只不過是打嘴炮。對於不了解內情的人來說，的確會非常擔心。

 

　　金磚國家點解會成立？套用毛澤東的一句話：為了一個共同目標而走到一起來了，而這個目標，就是提防美國突如其來的制裁，但並沒有好似歐盟一樣，發行歐元來對抗美元，而事實上如果美國唔向金磚國家迫到最後一步，金磚貨幣是不會出現。換句話說，美國是手握主動權，只要不制裁金磚國家，金磚貨幣是不會出現。所以，特朗普所提出的警告，即是話畀金磚國家知道，只要不推出金磚貨幣，就不會向金磚國家加徵100%關稅。

 

特朗普未上任新一屆總統，就威脅向金磚國家開徵100%關稅。(AP)

 

　　美國經常表示承認一個中國，但唔准內地統一台灣，雖然有多少矛盾，但大家都明白這是戰略所需，台灣處於對抗內地的第一島鏈，是一艘不沉的航空母艦。而內地亦表示，對台政策是不獨不統，這是中央政府的底線。所以，美國只要好好控制台灣政府，唔好挑戰內地政府底線，內地是不會統一台灣。假以時日就唔敢講，或者屆時台灣會主動回歸內地。

 

　　收到特朗普警告，金磚國家應該作出反擊，在適當時候表示，如果美國政府沒有對任何一個金磚國家開徵不合理關稅，是不會發行金磚貨幣來削弱美元地位，將個波交番畀特朗普。老實說，美國經常話開徵100%關稅，其實內心有多少怯，殺雞何需用牛刀，如果夠實力，就算唔講，對方都唔敢做。

 

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