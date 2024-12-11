在疫情之後，有收租佬老友同我講，所持有的物業空置率偏高，每個月都蝕很多錢。我叫佢不用擔心，疫後不少租客離開，一時之間未能補充，致空置率偏高，租金收入減少，蝕錢是正常的。空置率偏高反而是好消息，只要努力將空置單位租出去，不出3年，一定可以達到收支平衡；但如果現在所持有的物業空置率偏低，能夠出租的單位不多，反而不是好消息，咁樣就要賣走一些物業來達到收支平衡，否則現金流會拖垮自己。

香港再次出現千億財赤，有人話政府理財的概念不及格。其實，我又唔係咁睇，香港還未有需要開徵銷售稅，算是不幸中之大幸。今次財赤最大原因是政府遲遲不肯撤辣，如果政府在疫情解封時撤辣，一定會吸引到相當數量國內人士來港買樓，地產商的新樓賣得出，就會積極投地，買地收入千億雖不中亦不遠矣。雖然今年賣地收入近乎零，不過這反而是好消息，現在辣招全撤，不少國內人來港買樓，新樓銷售亦唔錯，估計地產商很快恢復買地，就算無1000億都有600億至700億，對解決財赤有莫大幫助；反過來說，如果今年賣地收入已達千億，但仍然有千億財赤，咁樣的確不是好事，香港財赤問題很難解決。

若賣地成績理想加上港股成交回升，千億財赤不難解決。(Shutterstock)

過往港交所對IPO的要求非常嚴謹，令到不少打算在香港上市的公司去了印尼，而令到印尼IPO成績一度超越香港。沒有新公司上市，不能激化香港股市，去年每日成交金額一直徘徊在1000億左右，只能為庫房貢獻500億；今年香港的IPO不但多了，而且規模大了，加上北水南下，現時成交金額大多數超過1500億，股市可額外為庫房貢獻多500億。在其他稅收不變的情況下，只要賣地成績理想以及港股成交金額增加，千億財赤，何足懼哉。