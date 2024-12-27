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27/12/2024

樓市萬事俱備，只欠東風

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    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　年迎歲晚，不少人問我明年樓市的走勢如何。大多數對樓市的評論雖然不太壞，但亦並不樂觀。政府是否應該出招救樓市？下調印花稅是否一個好辦法？或者效法以前救股市，成立一個樓市盈富基金，買入大量劈價筍盤，待樓市回升時賣走，一定可以大賺一筆？

 

　　盈富基金的事，可一不可再。成立盈富基金之後，政府受到不少壓力，差不多連金融中心地位都無埋。政府只要管理好一個平台，讓參加者公平競爭，如果自己落埋場，無論企在哪一邊，都會令人覺得不公平。盈富基金算是大步檻過，現在連提都唔好提，更何況是樓市。如果政府買樓，最後令到樓市回升，買唔到樓的人一定會話政府偏幫地產霸權，香港政府威信全無，以後很難管理香港。

 

優才不斷湧入香港，樓市重回升軌只是時間問題。(Shutterstock)

 

　　政府對樓市應該做的事已經做咗，辣招全撤，國內人可以在香港買樓甚至炒樓，樓價亦反映出真正價值。香港樓價下跌之另一個原因，就是太多人以BNO身份移民去英國，而將手上自住單位賣走，移入的人補充不足，供應大於需求，樓價下跌是正常的。政府有見及此，大量放寬優才專才甚至投資移民，近日買樓的人，十個之中有三個是內地人。打算移民的已經走人，優才等不斷湧入，樓市回復上升只是時間問題，現在可以算是樓市熟成期，要等一等才可以睇到優才等對樓市的影響。

 

　　現在樓市可以說是萬事俱備，只欠東風。一般人認為東風是利息，如果美國減息，香港樓市就會回復正常。其實，利息東風是次要的，現在樓市最關鍵就是銀行對樓市無興趣，唔願意做按揭生意，銀行唔借錢畀人買樓，樓市唔跌已經是好彩，又點會上升？不過，銀行是不會不做生意，待銀行與金管局商量之後，或者金管局日後減少對銀行放貸的干預，銀行就會借錢畀人買樓，樓市就會上升。所以，樓市的東風就是金錢，如果借唔到就一定輸，借到就會贏。

 

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