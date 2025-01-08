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08/01/2025

有幾多舖可以重開

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    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有做飲食業的老友話很煩，並不是生意差，反之生意唔錯，每月都有不俗利潤，但在新冠疫情期間，積落不少沉沒成本，起碼要做多兩三年才可以令沉沒成本消失。換句話說，這幾年就算生意理想都是白做，萬一生意稍有差池，沉沒成本就會愈積愈多，但如果唔做，多年付出就會消失於無形。現在是否繼續做落去，好似愛與痛的邊緣，問我如何選擇。

 

　　我記得王菲的《愛與痛的邊緣》有國語版，叫《有幾多愛可以重來》，所以，我認為老友可以考慮這個做法：首先執掉食肆，與所有債主講數，如果食肆重開，希望他們可以減免債項，最低限度都打折，而且制定一個還款時間表，有了這個時間表，老友就可以考慮舖頭可以重開，如果債主唔肯，惟有永遠結業，待解決一切財務問題，就可以考慮重開。

 

背負著沉沒成本，有食肆老闆對應否結業不知如何抉擇。(Shutterstock)

 

　　近日有不少網紅食肆高調執笠，但隔了幾個月可以在原址重開，估計就是網紅食肆老闆在結業之後與債主商討解決欠債方法，如果雙方得到共識，網紅食肆就會重開。在解決欠債之後，網紅食肆老闆亦會與業主商討新租約，估計租金亦有一定跌幅，在解決欠債與租金問題之後，網紅食肆就會重開。

 

　　不過，這個方法的成功率並不高，因為一旦一間食肆執笠，要重開就唔係咁易，因為在食肆執笠之後，原有的班底就會各散東西，除非老闆願意支付薪金給他們，估計不是太多老闆可以做到，很多時到最後，即使債主願意減債，業主願意減租，但老闆不能重組班底，想重新經營是很困難。況且網民是很善忘的，即使是網紅店，在消失一段時間之後重開，未必獲得預期捧場客，生意不能達到預期目標，所以，大家見到一些重開的網紅食肆，在重開之後又再次執笠。

 

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