特朗普開徵關稅的目的

有做酒樓物料供應的老友同我講，其中一間酒樓老闆話向佢購買大量食物，而佢幫襯酒樓的金額很小，屬於不對等貿易，為了平衡這個差別，除非在每一次供貨回扣25%畀酒樓，否則就唔會幫襯佢。物料供應商同酒樓又點會係對等貿易？酒樓咁樣做擺到明係搶。現在老友已經打定輸數，不再供應物料給那間酒樓。

我叫老友唔好咁激動，酒樓開門做生意一定要買食物，又點會唔幫襯？現在要求25%回扣是另有目的，就是要求物料供應商購買酒樓禮券，最終達到貿易平衡。其實，這也是一般酒樓推出禮券的目的，一般人點會買酒樓禮券？除非有大折扣，酒樓禮券大多數係賣畀物料供應商，至於物料商點樣用，去酒樓食飯或者以更大折扣賣畀其他人，酒樓就唔會理。賣禮券可以得到一大筆營運資金，表面上物料供應商沒有蝕底，一般都會接受。

特朗普向全世界開徵25%關稅，是迫使其他國家買美債。(AP)

有人話特朗普向全世界開徵25%關稅得個亂字，例如急急撤回向加拿大及墨西哥開徵的關稅；對中國的10%其實並不是關稅，話只是中國對芬太尼監管不力的懲罰，在某月某日，美國可以突然話滿意中國對芬太尼的監管，便可以立即撤銷。而事實上，如果任何一個國家滿足美國一個要求，特朗普是不會向那些國家開徵關稅。

特朗普是生意人，當然明白點解酒樓要物料供應商買禮券，所以才向全世界對美國有貿易順差的國家開徵25%關稅。所有國家都不服，不過亦不是沒有解決辦法，只要那些國家買得夠多美債，美國是會暫時停止向那些國家開徵關稅。如果特朗普達到目的，就不用以高息來吸引買家買美債，而美國聯儲局就有機會減息，畢竟35萬億美債利息，就算強大如美國都感覺到非常吃力。減息利己利人，最後，料有很多人多謝特朗普開徵關稅。