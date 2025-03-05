好似兩餸飯的賣地政策

星期日早上，大家在茶餐廳談論最新《財政預算案》的時候，有客人話覺得唔妥，但又講唔到是甚麼唔妥。正當此時，有人入茶餐廳問唔想食ABC早餐，可不可以「阿啦卡」（À La Carte，點非套餐食品）乾炒牛河，老闆話無問題，不過就無優惠，咖啡都要畀正價，客人亦同意。做生意就是如此，甚麼都可以傾，大家同意便成生意。

不過，又不是所有食肆都可以「阿啦卡」，現在大熱門的兩餸飯店就不可以，客人可以從食物盤揀任何兩餸三餸甚至四餸，但就唔可以叫食物盤沒有的食物，幫襯的人都知道。所以，從來沒有客人在兩餸飯店「阿啦卡」。

幫襯兩餸飯，你只可選擇店家提供的菜式。(AP)

財爺最新的《財政預算案》，相信大部分人都滿意，因為財爺從善如流，所有問責及高級官員、立法局議員等，今年全部凍薪，而赤字亦只有872億，比預先估計的千億財赤有兩成折讓，而且明年會下降至620億。雖然《預算案》整體唔錯，但對於財政來源之一的出售土地就略嫌不足，直接講一句，就是好似一間兩餸飯店。

政府今年會推出八幅土地，就好似兩餸飯店只有八個餸，如果有人幫襯，就只能在這八個餸之中揀兩個，如此類推，地產商如果想買地，就只能在這八幅土地中尋找，沒有「阿啦卡」。其實，政府何不考慮勾地，任何土地都可以賣，只要地產商出價符合政府要求，政府就可以推出那幅土地拍賣，當然是價高者得，就算無其他人出價，勾出土地的地產商就要買下那幅土地。老實說，出現財赤就即是窮，窮就要變，變就會通，如果兩餸飯店無生意，隨時會接受客人「阿啦卡」。