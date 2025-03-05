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05/03/2025

好似兩餸飯的賣地政策

#本港樓市 #樓市 #賣地 #樓市亮話 #勾地 #財赤 #預算迴響 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　星期日早上，大家在茶餐廳談論最新《財政預算案》的時候，有客人話覺得唔妥，但又講唔到是甚麼唔妥。正當此時，有人入茶餐廳問唔想食ABC早餐，可不可以「阿啦卡」（À La Carte，點非套餐食品）乾炒牛河，老闆話無問題，不過就無優惠，咖啡都要畀正價，客人亦同意。做生意就是如此，甚麼都可以傾，大家同意便成生意。

 

　　不過，又不是所有食肆都可以「阿啦卡」，現在大熱門的兩餸飯店就不可以，客人可以從食物盤揀任何兩餸三餸甚至四餸，但就唔可以叫食物盤沒有的食物，幫襯的人都知道。所以，從來沒有客人在兩餸飯店「阿啦卡」。

 

 幫襯兩餸飯，你只可選擇店家提供的菜式。(AP)

 

　　財爺最新的《財政預算案》，相信大部分人都滿意，因為財爺從善如流，所有問責及高級官員、立法局議員等，今年全部凍薪，而赤字亦只有872億，比預先估計的千億財赤有兩成折讓，而且明年會下降至620億。雖然《預算案》整體唔錯，但對於財政來源之一的出售土地就略嫌不足，直接講一句，就是好似一間兩餸飯店。

 

　　政府今年會推出八幅土地，就好似兩餸飯店只有八個餸，如果有人幫襯，就只能在這八個餸之中揀兩個，如此類推，地產商如果想買地，就只能在這八幅土地中尋找，沒有「阿啦卡」。其實，政府何不考慮勾地，任何土地都可以賣，只要地產商出價符合政府要求，政府就可以推出那幅土地拍賣，當然是價高者得，就算無其他人出價，勾出土地的地產商就要買下那幅土地。老實說，出現財赤就即是窮，窮就要變，變就會通，如果兩餸飯店無生意，隨時會接受客人「阿啦卡」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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