有老友問我有無聽過一首歌叫《你說》，我話應該無，於是叫老友哼幾句，原來即《夢醒時分》，由伍佰翻唱，他每次唱第一句「你說」時都是咬牙切齒大大聲唱，久而久之，大家誤會了那首歌叫《你說》。

老友再問我，樓市現在是甚麼形勢，應該買樓抑或賣樓？我話講都無人信，現在是樓市的夢醒時分，對於持有大量物業的業主，在利息高企、租金不升的情況下，應該降低借貸比率，最低限度可以做到租金收入能夠抵銷利息支出。千祈唔好以為租金會上升，最終可以抵銷利息支出，這是不切實際的想法，就算做得到，都要一段長時間。所以，做業主應該要夢醒，賣走一些物業，降低借貸比率，這才可以立於不敗之地，「傷心總是難免的，又何苦一往情深」。

還未上車的人應該夢醒，不要以為樓價會繼續下跌。(Shutterstock)

老友話，咁樣即是叫人唔好買樓？咁又唔係，現在雖然是持有多個物業業主的夢醒時分，亦是無樓人士的夢醒時分，千祈唔好被傳媒的劈價蝕讓報道呃到，那些大多數是銀主出貨，銀主劈價賣樓極之正常。事實上，香港的優質人口正在增長，住宅租金在過去20個月都處於上升狀態，似乎在短期內不會下跌，而一個新樓盤往往在入伙後兩個月已經住滿人，以往的新樓盤，即使是全部售罄，最快都要兩年時間才可以住滿人，現在租新樓的人很快就會變成業主。所以，還未有樓的人應該夢醒，唔好以為樓價會繼續下跌，否則，當樓價反彈，就知道「犯了不該犯的錯，一定會心中滿是悔恨，感到萬分沮喪，甚至開始懷疑人生」。