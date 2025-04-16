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16/04/2025

關稅附加費是最實際

#本港樓市 #樓市 #關稅戰 #樓市亮話 #特朗普 #附加費 #加價
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　我問一個開茶餐廳的老闆，如果麵粉以倍數加價，茶餐廳會不會跟隨？加價幅度是否與麵粉一樣？因為客人睇台灣的新聞討論節目，有評論員話，美國加145%關稅，物價就會上升1.45倍，美國人應該頂唔住，屆時特朗普就會將責任推畀中國，唔替產品付關稅。但事實又點可以付？145%關稅，即使不用成本，每100美元貨物進入美國，中國生產商都要蝕45美元，試問又點會有中國貨物輸往美國？

 

　　老闆話，台灣評論員唔係幾識嘢，關稅是以入口價、不是以零售價抽稅。話雖如此，145%的確是很多，基本上是拒絕中國貨物輸往美國，來而不往非禮也，中國亦收取美國輸往中國的貨物125%關稅，並且表示唔會再加，因為在如此高關稅的情況下，雙方基本上已經脫勾，雙方無來往，幾多關稅都無用。

 

在特朗普濫徵關稅下，料各行各業很快會列出相關附加費。(Shutterstock)

 

　　如果有一日麵粉以倍數加價，茶餐廳是不會以相同倍數加價。假若麵粉在每一個餐佔5元，麵粉加價兩倍，茶餐廳就會列出麵粉附加費10元，大約加價20%，而不會加價多兩倍，本來一個50元茶餐，如果按麵粉加幅就要賣150元，以附加費收取加10元就夠，而且客人亦會接受，唔會話茶餐廳趁火打劫。

 

　　其實在美國已經有餐廳收取關稅附加費，正名是特朗普關稅附加費，大約佔餐費10%，幫襯的客人非常接受，但特朗普就不滿意，他在開徵關稅時表明關稅是由中國生產商支付，但搞搞吓竟然變咗特朗普關稅。估計很快各行各業都會列出關稅附加費，好似當年航空公司推出燃油附加費一樣，市民唔會滿意，但還可以接受。

 

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