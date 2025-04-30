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30/04/2025

如何才填滿，空虛的貨架

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #關稅戰 #美國 #貿易戰 #美債 #超市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友問我，有無聽過「這一個夜，那一個人」這首歌。老友可能唔知道，年紀比較大的人，大多數是中年好聲音fans，我亦唔例外，知道這首歌由林子祥原唱，黃博用嚟參賽，攞99分，現在是非常應景的歌。特朗普無端端向全世界徵收關稅，目的是填滿美債空虛的帳單，面對37萬億美債，其中6萬億在6月到期，唔向全世界徵收關稅，真係唔知點樣解決。

 

　　老友話有朋友剛從美國回來，指美國不少超市的貨架已經空空如也，老友的美國朋友唔明白點解超市唔入貨，橫掂關稅是其他國家支付，美國人是不用承擔。原來美國人一早已經被洗腦，以為關稅是其他國家支付，所以才支持特朗普開徵關稅。其實，關稅是由美國入口商先付，最後由消費者承擔，如果不清關付關稅，貨物是不可以上架，現在並不是無貨，而是貴買貴賣，貨架空虛是入口商無錢付關稅。不過，由於美國生產大量食物，所以，在食物方面，美國人暫時不用擔心。

 

美國不少超市的貨架清空，是因為入口商無錢付關稅。(Shutterstock)

 

　　老實說，中美貿易從「301」、「超級301」開始，雙方始終有一戰，本來美國處上風，但估唔到美國向全世界宣戰，現在就倒轉過來，中國有多少優勢，雙方勝負決定於美國超市的貨架是否空虛，或者中國工廠是否太多存貨，邊個捱唔住就邊個輸，輸的一方就會失去話語權，是很悲慘，就算贏的一方亦不好過，關稅貿易戰一定是雙輸，只是輸多輸少而已。其實，關稅貿易戰亦有一個好處，就是在結束之後，中美會回復交往一段長時間，這是中美兩國人民之福；或者中美兩國老死不相往來，這是兩國人民之苦。所有狀況都是決定於特朗普一念之間。

 

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