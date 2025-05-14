做生意千祈唔好棄居保帥

最近有老友向我吐苦水，話生意很難做，但夥計很好，這支持佢繼續做落去，甚至賣咗個自住單位都可以，佢亦有此打算，想在賣樓之前，問吓我的意見。

我話夥計只是打份工，有糧出就會繼續支持，無糧出就會話有汗出無糧出，唔去勞工處已經偷笑，夥計說話是信唔過。不過無論如何，千祈唔好「棄居保帥」，連自住單位都賣走，第日瞓街，無人會可憐。

老實說，棄居保帥的確是好老闆，不過做老闆真係要為自己打算吓，如果賣了自住單位繼續經營，失敗咗就乜都無；而仍然有一個自住單位，就算唔做生意，日常生活都好容易解決，話唔定蟄伏一段時間又可以東山再起，甚至將自住單位賣走移民也可以。所以，千祈唔好棄居保帥，不過如果有幾個單位又唔同，賣走自住單位之後可以住其他單位。

倘賣掉自住單位繼續經營無前景的生意，最終失敗就會一無所有。(Shutterstock)

在打工仔心態，見到老闆連自住單位都要賣，知道時日無多，有能力的就會搵過另一份工，無能力的就會留低，見步行步，唔好講甚麼士氣，根本好難翻身。如果係好夥計，就應該勸老闆急流勇退，就算留低到最後收唔到薪水，都唔好喺傳媒面前大數老闆不是，甚至去勞工處告老闆，雙方和平分手，為自己積吓陰德。

老實說，求人不如求己，如果見到生意無得做，做老闆的千祈唔好苦撐落去，應該果斷地結束生意，對所有員工依法賠償，咁樣做起碼唔會被人話係無良老闆。棄居保帥最後反而會被人話無良，甚至要親自向傳媒解釋。