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21/05/2025

早知無得坐主家席，梗係唔出席

#本港樓市 #樓市 #穆迪 #樓市亮話 #美國 #評級
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有一個在社會有名望而又家底甚厚的老友同我呻，早幾日去了一個被人羞辱的宴會，並不是有甚麼實質行動，而是宴會主人將他編入第二席，而坐主家席的人無論在社會地位與身家都與他相距甚遠，就算坐主家席都已經屈就，何況坐第二席？當晚已經聽到不少閒言閒語，老友自己都覺得降低了身份，早知無得坐主家席，一定唔會出席。

 

　　老友話排名真係好重要，當日孔明將關羽、張飛、趙雲、馬超及黃忠編為五虎將，關羽認為黃忠不但太老，而且只是守城將軍，未參與過大戰，點可以編入五虎將？於是以不與老卒為伍拒絕接受。不過，佢又點夠孔明講，三言兩語，又被孔明搞掂，最後五虎將編組成功。其實，關羽是有理由，如果黃忠行其他四虎將的路，早已瓜咗，邊度仲有得做五虎將？

 

不讓貴賓坐主家席，屬於待薄的行為。(Shutterstock)

 

　　穆迪將美國評分降級，從AAA降至AA1，其實是錯到不得了。雖然很多人話AAA及AA1都是高評分，美國唔應該有問題，但其實，就好似老友去飲咁，如果無得坐主家席，就寧願唔去，穆迪應該考慮到美國影響力，如果美國因為排名下跌而唔出席，效果就會大打折扣。而事實上，其他九個AAA評級的國家，包括德國、丹麥、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡、新加坡及澳洲等，經濟體系加埋都唔夠美國大，美國唔出席，甚麼會議都大打折扣，美國出席，但又無得坐主家席，即是攞架嚟丟，所以唔明白點解穆迪要降美國評級。而美國亦無反應，根本就係睇唔起穆迪，話之你點樣評，都費事理你，連不與老卒為伍都費事講。下次評級，穆迪死死地氣又會將美國升番去AAA級，大家放長雙眼睇吓。

 

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