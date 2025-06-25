﻿香港最大危機就是銀行call loan

有老友話他的兒子處於叛逆期，總唔聽佢講，有乜辦法收拾他的兒子？本來經濟封鎖是最好辦法，不過，老友擔心以前行得通，現在不但行唔通，反而傷了父子感情。

未試過又點知行唔通？而事實上，經濟封鎖幾時都行得通，就算搞冧一個地方，經濟封鎖仍然是最好辦法。香港現在經濟很差，市民唔消費，有很多舖頭執笠，主要原因並不是一般人所講的市民北上消費，或者沒有夜繽紛，而是香港經濟被封鎖，市民無錢又如何消費？北上搵一些較便宜的消費亦是迫不得已。

業主被call loan致被迫賣樓，會削弱了其消費能力。(Envato)

很多人唔明白香港如何被經濟封鎖，大家睇吓財爺的訪問就知道，財爺呼籲銀行在有息還的情況下，唔好向發展商call loan call得咁緊要。老實說，銀行並不是今日才call loan，不過以往的受害者是物業投資者，得唔到市民支持，政府一於少理，現在燒到發展商，影響香港經濟，政府才不得不作出呼籲。估計銀行亦一於少理，陳茂波都是得個噏字。

樓價下跌雖然是有很多個原因，但現在是銀行call loan佔第一位，銀行因估價下跌而call loan，業主不得不賣樓，不知幾多業主在不必要的情況下賣樓，樓價又點會唔跌？不少業主不但資產值減少，甚至變成負資產者，又如何有能力消費？小學生都知，經濟動力來自消費，無人消費，香港有乜辦法唔死？至於點解無人消費，睇番上文就知道。