有學者以勝利者姿態講樓市，仲話樓市會繼續下跌四、五成，彷彿買樓的人是傻佬，仲譏笑物業投資者沒有學問，連經濟差都唔知道，生意失敗是理所當然。其實，不少物業投資者只是獲利回吐，從投資物業所獲得的利潤依然十分龐大，讀死書的學者未必了解。

老實說，落井下石非英雄所為，不過就得到很多掌聲。現在是否經濟差就見仁見智，不少舖頭食肆生意仍然唔錯，尤其是新開的食肆，學者應該在這方面探討，點解舊店做唔掂，新店做得掂，學者唔係講一句經濟差就當分析。

新開的店舖沒有負債，經營壓力自然較小。(Envato)

大班全線執笠，但Bakehouse崛起，仲愈開愈多，而且差不多每間分店都成為網紅店，當中除了出品之外，最主要大班是孭一筆債，Bakehouse就輕裝上陣。好似跑馬一樣，負磅太重，跑長途一定輸梗，做生意是跑長途，負磅太重，不如早日墮馬好過。經歷疫情的食肆或者零售店，就算捱得過，或多或少都欠了一筆錢，雖然政府提供中小企貸款，但唔係唔使還，那筆就是沉沒成本，如果沉沒成本太大，就算經濟形勢好轉，食肆有錢賺，最後仍然要執笠。這就是近日咁多舖頭執笠的原因，學者無理由唔知道這個原因。

如果學者高瞻遠矚，在推出中小企貸款時就應該警告政府。中小企貸款雖然可能令商舖暫時不用執笠，但孭了一筆巨債，執笠是遲早的事，而且很難翻身，倒不如在疫情時執笠，十八年後又一條好漢，而且執笠可以令其他食肆生存。這是楢山節考精神，唔係咁多人會明白。