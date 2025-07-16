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16/07/2025

樓市睇甚麼

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    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話真係唔識睇樓市，中原指數連續升了4個星期，雖然唔夠1%，但如果唔睇指數，在傳媒不斷報道低價成交，以及有評論員話樓市如無底黑洞下，一定會以為樓市跌到不亦樂乎，絕對唔會諗到樓市上升。究竟樓市應該從哪個角度來看？

 

　　如果任何人去到一間酒樓，見到坐滿晒人，甚至要等位，一定唔會同人講酒樓生意很差，反之見到只得幾枱客，就算酒樓老闆話生意很好都無人信。樓市也是一樣，簡單來說，樓市睇人口，如果香港人口增加，尤其是優質人口，話樓市跌都無人信，反之好似在疫情時，走了幾十萬中產，而且當中有不少是賣樓離開，講樓市升都無人信。而事實上，樓市下跌超過三成是不爭的事實，所以，睇樓市，最簡單方法就是睇人口增減，人口增加，樓市一定會上升，反之如果人口減少，樓市一定會下跌。雖然未必會即時反映出來，但只會遲，唔會唔反映。

 

內地專才湧港疊加英國港人回流，香港未來人口增長會很快。（資料圖片）

 

　　由於香港突然走了30萬至50萬中產，香港政府不得不放寬優才專才移居香港，但與此同時，以BNO去英國的香港人，有部分水土不服要回流香港，所以，在未來一段時間，香港人口增長有機會遭受由內地移居香港的優才專才，以及由英國回流的香港人夾擊，人口增長會很快。雖然有人話嚟香港不一定要買樓，樓價唔會上升，而事實上內地人想法係，如果唔打算買樓，就唔會嚟香港，唔夠實力就無辦法。至於由英國回流的香港人，就算唔買都要租樓，租金上升亦會帶動樓價上升，這就是近日樓市唱極都唔跌的原因。

 

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